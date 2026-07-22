Assale i passanti in strada con un coltello di 35 centimetri poi aggredisce la Polizia Locale: bloccato a Casoria

Panico in strada a Casoria per un uomo armato di coltello che assaliva i passanti. Bloccato da Polizia locale e Esercito Italiano.

Il coltello sequestrato a Casoria dalla Polizia Locale

Tenta di accoltellare un ragazzo in strada con una lama di 35 centimetri di lunghezza, poi assale la Polizia Locale richiamata dalle urla della gente. Ma viene bloccato e disarmato dagli agenti dei caschi bianchi, guidati dal Comandante Pasquale Pugliese, e dai militari dell'Esercito Italiano, impegnati in Strade Sicure e Terra dei Fuochi. Panico a Casoria, in provincia di Napoli, sabato sera, 18 luglio. Le forze dell'ordine erano impegnate in un servizio congiunto di controllo del territorio, quando si sono trovate ad affrontare un grave episodio di violenza giovanile che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Un uomo armato di coltello assale passanti a Casoria

L'allarme scatta attorno alle ore 22,40 circa. Diversi cittadini spaventati raggiungono il posto di controllo degli agenti della Polizia Locale di Casoria, all'incrocio tra via Pio XII e via Marconi, richiedendo un intervento urgente delle pattuglie. Un giovane armato di un grosso coltello sta minacciando i passanti in strada poco distante, raccontano. Pochi istanti prima, avrebbe tentato di colpire un altro ragazzo, riuscito a sottrarsi all’aggressione dandosi alla fuga.

Gli agenti chiedono di deporre l'arma, ma l'uomo fa resistenza

Ricevute le indicazioni fornite dai presenti, gli agenti della Polizia Locale coordinati dal Comandante Colonnello Pasquale Pugliese, hanno immediatamente avviato le ricerche, rintracciando il soggetto pochi minuti dopo nel centro cittadino. Al momento dell’intervento l’uomo impugnava ancora l’arma da taglio. Alla richiesta di deporre il coltello, fornire i documenti e le generalità per l'identificazione, il giovane ha reagito opponendo una violenta resistenza nei confronti degli agenti, dando luogo ad una colluttazione nel tentativo di impedire il disarmo e fuggire.

Sequestrato un coltello di 35 centimetri

Gli operatori della Polizia Locale, però, sono riusciti ad immobilizzarlo ed a sottrargli l’arma e a mettere definitivamente in sicurezza l’area, evitando conseguenze ben più gravi per i cittadini presenti. L’arma, un coltello della lunghezza complessiva di circa 35 centimetri, è stata immediatamente sequestrata. L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Comando per le procedure di identificazione e, al termine degli accertamenti svolti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica competente, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni personali aggravate, porto abusivo di arma od oggetto atto ad offendere.

Sono tuttora in corso le indagini finalizzate all’identificazione della persona aggredita e all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata. L’episodio conferma l’importanza del costante presidio del territorio e della sinergia operativa tra Polizia Locale ed Esercito nell’ambito dei servizi integrati di sicurezza urbana, a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza dei cittadini. Si ricorda che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e che la persona sottoposta ad indagini deve ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.