Padre e figlio, un uomo di 47 anni e un ragazzo di 14 anni, sono stati accoltellati nella tarda serata di ieri, nel corso di un tentativo di rapina, a Portico di Caserta. Stando a quanto si apprende, intorno alle 23, padre e figlio sono stati avvicinati all'esterno della loro abitazione da uno sconosciuto, con il volto travisato, che gli ha intimato di consegnargli i soldi che avevano con loro. Quando il 47enne si è però rifiutato di assecondare la sua richiesta, il rapinatore ha estratto un coltello e ha colpito l'uomo con un fendente all'addome, mentre il 14enne è stato ferito al braccio destro, mentre l'aggressore si è dato alla fuga.

Padre e figlio si sono così recati al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove sono stati medicati per ferite da arma da taglio giudicate non gravi: il 47enne è rimasto ricoverato per alcuni accertamenti, mentre il figlio è stato dimesso dopo aver ricevuto le cure del caso. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno ascoltato le testimonianze delle due vittime dell'aggressione e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in strada nella speranza di riuscire a risalire all'identità dell'assalitore.

La notte di Natale, ancora nel Casertano, al Villaggio Coppola, frazione di Castel Volturno, un 48enne è stato accoltellato in strada durante una lite. Da quanto si apprende, l'uomo si trovava in via Veneto quando ha avuto un diverbio con un'altra persona, che al culmine del litigio l'ha accoltellato. Soccorso dal 118, il 48enne è stato portato d'urgenza alla clinica Pineta Grande e ricoverato in gravi condizioni.