Notte di sangue, quella di Natale, al Villaggio Coppola, frazione del Comune di Castel Volturno, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 48 anni è stato accoltellato per strada. Da quanto si apprende, il 48enne si trovava in via Veneto quando ha avuto una lite con un'altra persona: al culmine dell'alterco, l'uomo è stato colpito da fendenti alla gamba e al torace. Soccorso dai sanitari del 118, il 48enne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande, dove è ricoverato in gravi condizioni di salute, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, che stanno cercando di individuare l'autore del ferimento e per chiarire le circostanze dietro l'accoltellamento. Da capire, infatti, perché i due uomini si trovassero in strada a tarda notte nonostante la zona rossa istituita proprio a partire da ieri in tutta Italia e il coprifuoco che parte alle ore 22.

Violenza, nella serata di ieri, alla Vigilia di Natale, anche a Ercolano, nella provincia di Napoli, teatro di una maxi rissa nella quale decine di giovani se le sono date di santa ragione. La violenza è scattata in piazza Trieste e Trento, al centro della cittadina alle pendici del Vesuvio: decine di ragazzi si sono picchiati tra le auto parcheggiate e i cittadini a passeggio, nonostante come detto fossero già in vigore le norme della zona rossa, voluta dal Governo durante le festività natalizie per mantenere in discesa la curva del contagio da Coronavirus. Si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine per evitare conseguenze peggiori e per disperdere la folla: indagini in corso per individuare i responsabili.