Rider rapinato a Napoli, pena ridotta per i tre minorenni: niente carcere, vanno in comunità

A cura di Nico Falco

È stata ridotta la pena ai tre minorenni del gruppo che, nel gennaio 2021, aveva picchiato e rapinato dello scooter il rider Giovanni Lanciato a Napoli; raid violento, che fu ripreso da un residente della zona con un cellulare e le cui immagini divennero all'epoca virali. I tre erano stati condannati dal Tribunale di Napoli a 4 anni e 8 mesi di carcere, ma adesso, proprio in virtù della giovanissima età, è stata scelta la messa alla prova: dovranno restare per 2 anni e 6 mesi in comunità; dopo questo periodo, in base al loro comportamento, il reato potrà essere dichiarato estinto.

I due maggiorenni di quel gruppo, Vincenzo Zimbetti e Michele Spinelli, sono stati invece condannati a 10 anni di carcere, pena confermata in appello nel febbraio 2022. Nel gruppo, hanno ricostruito gli inquirenti, c'erano quattro minorenni, tre dei quali figli di affiliati al clan Di Lauro. L'aggressione avvenne nella notte del 2 gennaio 2021 in via Calata Capodichino: come si vede nelle immagini, i giovani avevano accerchiato il rider e, colpendolo e strattonandolo, gli avevano sottratto lo scooter che usava per le consegne. Gli inquirenti in pochi giorni identificarono sei ragazzi.

Dalle indagini emerse che uno degli scooter utilizzati era stato rapinato circa un'ora prima a Casoria, con modalità simili; inizialmente i giovani vennero quindi accusati anche di ricettazione, ma successivamente gli inquirenti li collegarono anche all'altro episodio. Nell'ottobre 2021 tre dei quattro minorenni erano stati condannati a 4 anni e 8 mesi mentre il quarto a 3 anni e 4 mesi perché non avrebbe preso parte alla precedente rapina a Casoria.