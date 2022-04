Rider di 19 anni accoltellato al Vomero: accerchiato da un gruppo di giovani davanti al McDonald’s Il giovane rider è stato accoltellato in via Merliani, quartiere Vomero: da una prima ricostruzione, sarebbe stato accerchiato e aggredito davanti al McDonald’s.

A cura di Valerio Papadia

Un giovane rider di 19 anni è stato accoltellato alla gamba sinistra al Vomero, quartiere collinare di Napoli: l'aggressione si è verificata nella serata di ieri, lunedì 11 aprile 2022. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale compagnia, che sono intervenuti sul posto e ora indagano sull'accaduto, il rider è stato aggredito in via Merliani, davanti al McDonald's che da anni popola la strada perpendicolare via Scarlatti, intorno alle 20.30: da quanto si apprende, poco prima dell'aggressione, il 19enne sarebbe stato accerchiato da un gruppo di giovani, con i quali è nata una discussione.

Durante la lite, uno di loro ha improvvisamente estratto un coltello e ha colpito il rider alla gamba sinistra: soccorso dai carabinieri e dai sanitari del 118, il giovane è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita da taglio alla gamba sinistra giudicata guaribile in 8 giorni. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Vomero, che hanno ascoltato i testimoni e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di individuare i responsabili dell'aggressione e del ferimento del 19enne.

Il caso del rider aggredito a Capodichino

Proprio di recente sono invece state confermate le condanne a 10 anni di carcere per due dei componenti del gruppetto che, il 2 gennaio del 2021, aggredirono e rapinarono il rider Giovanni Lanciano in Calata Capodichino, periferia settentrionale di Napoli. Il video dell'aggressione e della rapina, ripreso con un cellulare da una delle abitazioni della zona, divenne virale e fece il giro dei social network: il rider fu rapinato anche dello scooter che utilizzava per le consegne.