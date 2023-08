Ricostruite le ossa della faccia ad un 24enne vittima di incidente stradale: l’intervento a Pozzuoli Intervento di eccellenza di 5 ore all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il volto del giovane ricostruito con innesti di titanio.

A cura di Pierluigi Frattasi

All'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ricostruite le ossa della faccia ad un giovane di 24 anni, rimasto vittima di un grave incidente stradale. L'equipe di Chirurgia Maxillo-Facciale in collaborazione con il Personale dell’Ortopedia è riuscita a ricostruire il complesso delle ossa facciali del segmento mandibolo – mascellare e nasale, grazie all’utilizzo di tecniche all'avanguardia, con l’innesto di placchette in titanio per ricomporre i numerosi frammenti ossei.

L'intervento di eccellenza è stato eseguito nella giornata di ieri, martedì 22 agosto 2022, nel presidio ospedaliero dell’ASL Napoli 2 Nord. Grazie all'operazione ben riuscita, spiega il nosocomio di Napoli Nord, "non soltanto si è salvato il volto del 24enne, ma si è dato futuro per una vita di relazione serena".

Il ringraziamento dei familiari

L'Asl Napoli 2 Nord, poi, ha voluto rendere omaggio agli specialisti impegnati nel delicato intervento, sottolineandone "l'impegno umano e professionale gratificato dalla riconoscenza dei familiari che hanno atteso l’esito dell’intervento durato oltre cinque ore, trascorse in trepidante attesa in questo torrido agosto, una giornata che sarà ricordata dagli Operatori Sanitari".

Uno dei familiari del giovane paziente ha voluto ringraziare, a sua volta, l'equipe di medici e specialisti, con un post pubblicato su FB: