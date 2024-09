video suggerito

Ricomincio dai Libri 2024, la decima edizione dal 27 al 29 settembre all'Archivio di Stato di Napoli La Fiera del Libro compie 10 anni: incontri, reading, dibattiti e presentazioni dal 27 al 29 settembre all'Archivio di Stato di Napoli.

A cura di Redazione Cultura

"Ricomincio dai Libri" edizione 2024 festeggia il suo primo decennio: dal 27 al 29 settembre la Fiera del Libro terrà banco all'Archivio di Stato nel cuore di Napoli. Una edizione che punta a superare il successo straordinario del 2023, che ha visto la partecipazione di oltre 20mila visitatori, con un programma ancora più ricco e variegato, tutto a ingresso gratuito.

Il tema scelto per questa edizione, è un numero emblematico a Napoli: “10″, a celebrare il decennio di attività e non solo: «Quest'anno raggiungiamo la decima edizione di Ricomincio dai libri e non possiamo e non vogliamo non legarla al numero dieci inteso come numero perfetto, numero dal quale tutto ha fine e inizio, Questo numero, storicamente considerato perfetto, fa eco nelle diverse culture e discipline, incarnando un'essenza di completezza e universalità. Nel mondo della letteratura, il 10 rappresenta i dieci comandamenti della narrativa, quei principi immutabili che guidano la mano di ogni scrittore nel tessere storie che parlano all'anima. Nella mitologia, ad esempio, ricordiamo i dieci anni dell'epopea omerica, simbolo del viaggio eroico che continua a ispirare generazioni».

Spiega Deborah Divertito, presidente di Ricomincio dai Libri: «È più di una semplice fiera; è un evento profondamente radicato nel tessuto sociale e culturale di Napoli. La collaborazione con associazioni locali e l’enfasi sulle attività per famiglie e bambini testimoniano un forte legame con la comunità. Grazie a queste sinergie, la Fiera non solo offre un programma ricco e variegato, ma riesce anche a coinvolgere tutte le fasce d'età, trasformando l'evento in un vero e proprio festival della cultura che abbraccia tutta la città».

Il direttore artistico della fiera è lo scrittore napoletano Lorenzo Marone: «Dopo 10 anni, siamo ancora qui, il che, a Napoli, è una novità assoluta. Non ricordo altre fiere che abbiano resistito così a lungo, considerando che molte iniziative nuove spesso arrancano. Noi ci siamo da 10 anni, siamo partiti da San Giorgio a Cremano e siamo arrivati fino al cuore di Napoli. In tutto questo tempo, siamo andati avanti da soli, solo con l'entusiasmo e la passione che ci uniscono e ci motivano. Siamo fieri di aver portato i migliori eventi letterari e i migliori autori nazionali in città, e vogliamo continuare su questa strada».

«Ricomincio dai Libri – dichiara la libraia della "Bottega delle Parole" Miryam Gison – ha come obiettivo quello di colmare un vuoto presente da alcuni anni. È anche promotrice e organizzatrice di un'altra manifestazione, "Ricomincio dalle Storie", un festival dedicato alla letteratura per l'infanzia. Quest'anno, per celebrare la decima edizione, un traguardo importante che segna una conclusione ma anche un nuovo inizio, abbiamo deciso di dare ampio spazio a questo festival per i più piccoli».

Anche quest'anno Rdl viene ospitata nell'Archivio Storico di Napoli. «Collaborare all’organizzazione di un evento così rilevante – spiega la direttrice Candida Carrino – significa per noi contribuire attivamente alla promozione della cultura e alla diffusione del sapere, in un dialogo costante tra passato e presente. Il nostro impegno è quello di rendere l’Archivio un punto di riferimento per la comunità, un luogo in cui storia, cultura e innovazione si incontrano e si arricchiscono reciprocamente. Ricomincio dai Libri è per noi una straordinaria opportunità per far conoscere l’Archivio a un pubblico sempre più ampio e diversificato, ribadendo il nostro ruolo fondamentale nella vita culturale della città di Napoli».

Come raggiungere l’Archivio di Stato di Napoli

L'Archivio di Stato di Napoli si trova nel cuore del centro storico, in piazzetta Grande Archivio, 5 e da Vico Monte della Pietà, 2.

In metropolitana: Prendere la Linea 1 (la "Metro dell'Arte") e scendere alla fermata "Università". Da lì, una breve passeggiata di circa 10 minuti vi condurrà all'Archivio passando per Via Mezzocannone e Via del Grande Archivio.

In autobus: Numerose linee autobus fermano nelle vicinanze, inclusi quelli che attraversano Corso Umberto I. La fermata più vicina è "Piazza Nicola Amore" (Linea 151), da cui l'Archivio è raggiungibile in circa 5 minuti a piedi.

In auto: L'Archivio si trova in zona a traffico limitato (ZTL), pertanto si consiglia di parcheggiare presso i parcheggi sotterranei di Piazza Mercato o Corso Umberto I e proseguire a piedi. Gli ingressi sono su Via del Grande Archivio, 5

A piedi: da piazza Garibaldi percorrendo Corso Umberto I (circa 15 minuti), da piazza Cavour percorrendo Via Duomo (circa 15 min), da Via San Biagio dei Librai (5 min).

Il programma di Ricomincio dai Libri 2024

Venerdì 27 settembre

10.00, Sala Decameron: Laboratorio di scrittura creativa "Crescere con le parole", Associazione Culturale Poesie Metropolitane (Età 9-13)

10.00, Giardino di Filomena: Letture "Questa sera si recita a soggetto – conflitti", Associazione Culturale A Voce Alta (Età 14-18)

10.30 – 12.30, Chiostro del Platano: Letture ad alta voce, Associazione Tells Italy (Età 2-5)

10.30, Spazio Fiammetta: "La scrittura che educa", presentazione libro e laboratorio di Viviana Hutter (Età 14-18)

10.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "I.A. Intelligenza Artificiale" di Matthieu Dugal, Il Gatto Verde (Età 7-13)

11.00, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "Il mostruoso caso dei mangiadivani" di Simone Laudiero, Piemme

11.15, Giardino di Filomena: Laboratorio di lettura "Libello il menestrello. Favole semiserie" di Vito Palazzo, A.I.B. Campania (Età 4-8)

11.30, Sala Decameron: Laboratorio di scrittura creativa su testi canzoni di Big Mama, Associazione Culturale Poesie Metropolitane (Età 14-18)

11.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "A spasso con Tano" di Santa Sannino, Fioranna Edizioni (Età 6-9)

12.00, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "Gli eroi perduti", Acheron Books

16.30 – 18.30, Chiostro del Platano: Letture ad alta voce, Associazione Tells Italy (Età 2-5)

16.30, Spazio Boccaccio: Incontro "Scrittori e scrittrici si raccontano" con Francesca De Caroli, Eunice Lelli, Stefano Maiorano, Maria Cristina Russo

17.00, Spazio Fiammetta: Incontro letterario "La lunga attesa. Trentatrè anni per il terzo scudetto", Garrincha Edizioni

17.00, Sala Decameron: Laboratorio di scrittura "Trame e strutture", Associazione Culturale Librincircolo (Età 16-99)

16.30 – 18.00, Sala dei Catasti: Presentazione nuove voci letterarie, moderazione di Paquito Catanzaro

17.30, Sala Filangieri: Dialogo e presentazione libro "Magnifico e tremendo stava l'amore", Einaudi

17.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "Notturno napoletano" di Nando Vitali, Colonnese Editore

18.00, Sala Catasti: Dialogo e presentazione libro "La scomparsa di Elisa Ohlsen", Rizzoli

18.30, Sala Filangieri: Dialogo e presentazione libro "Il castagno dei cento cavalli", Einaudi

18.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "Gialli fulminanti" di Carlo Bernari, Langella Edizioni

19.00, Spazio Fiammetta: Incontro letterario "Il viaggio dell'IO", Il Terebinto Editore

19.00, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "Provaci ancora Mister Cascione", Feltrinelli

19.30, Sala Filangieri: Reading letterario di Maurizio de Giovanni

19.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "Bianca come il male" di Luca Maurelli, Jack Edizioni

20.30, Sala Filangieri: Dialogo e presentazione libro "Tre notti", Rizzoli

Sabato 28 settembre

10.00 – 14.00, Atrio Primo: Biblio Ape, Cooperativa La Locomotiva Onlus

10.00, Sala Decameron: Presentazione libro e laboratorio "Leggende del Giappone" di Gianmarco Bertone, Associazione Coltiviamo Gentilezza (Età 4-10)

10.30, Giardino di Filomena: Laboratorio ludico musicale, Associazione Nati per la Musica (Età 3-6)

10.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "Noi non supereremo mai questa fase" di Giuseppe Napolitano, Edizioni Mea

10.30, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "I demoni di Pausilypon" di Pino Imperatore, Harper Collins

11.00, Sala Filangieri: Dialogo e presentazione libro "Il bacio del calabrone" di Giancarlo De Cataldo, Einaudi

11.00, Spazio Fiammetta: Presentazione libro "L’ingenua allegria" di Agostino Ragosta, Martin Eden

11.15, Sala Decameron: Laboratorio di lettura e musica, Associazione Il Tempo dell'Arte (Età 6-10)

11.30, Spazio Boccaccio: Incontro letterario "Polveriera Tunisi" di Sara Giudice, Cooperativa Sociale Se.Po.Fa.

11.30, Giardino di Filomena: Laboratorio ludico musicale, Associazione Nati per la Musica (Età 0-3)

11.30, Sala Catasti: Dialogo e presentazione libro "Luci sulla città" di Massimiliano Virgilio, Feltrinelli

12.00, Sala Filangieri: Dialogo e presentazione libro "Titoli di coda di una vita insieme" di Diego De Silva, Einaudi

12.00, Spazio Fiammetta: Premiazione terza edizione del Premio Queneau

12.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "Giovani memorie fiumane" di Lamberto Maria Amedei, Ginkgo Edizioni

12.30, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "Piccoli miracoli e altri tradimenti" di Valeria Parrella, Feltrinelli

13.00, Sala Filangieri: Reading teatrale "Mare di Ruggine" di Daniela Ioia e Antimo Casertano

16.00, Spazio Fiammetta: StoryLab: podcast e libri, Assipod

16.30, Chiostro del Platano: Letture ad alta voce, Associazione Tells Italy (Età 2-5)

16.30, Spazio Boccaccio: Incontro "Scrittori e scrittrici si raccontano" con Marina Di Napoli, Nunzia Gionfriddo, Enrico Inferrera, Patrizia Scognamiglio

16.30, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "Padrenostro" di Sabrina Efionayi, Feltrinelli

17.00, Sala Filangieri: Dialogo e presentazione libro "Cenere" di Natangelo, Rizzoli

17.00, Spazio Fiammetta: Presentazione libro "U’GAME" di Davide Leone, Jack Edizioni

17.15, Sala Decameron: Laboratorio inclusivo "Inside out: emozioni a colori", Su una Nuvola Blu (Età 4-7)

17.15, Giardino di Filomena: Reading letterario "10 letture per me posson bastare", Associazione Culturale Alberto Mario Moriconi (Età 16-99)

17.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "La Scuola e la ‘Questione Meridionale' nel primo secolo dell’Unità Nazionale (vol. II)" di Paolo Saggese, Il Terebinto Edizioni

17.30, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "Malastrada" di Ugo Barbàra, Rizzoli

18.00, Spazio Fiammetta: Presentazione libro "Khat. Storia di un rifugiato" di Ximo Abadìa, Il Gatto Verde Edizioni

18.00, Sala Filangieri: Dialogo e presentazione libro "A te vicino così dolce" di Serena Bortone, Rizzoli

18.30, Giardino di Filomena: Letture "Questa sera si recita a soggetto – Terrestri", Associazione Culturale A Voce Alta

18.30, Sala Decamerone: Laboratorio di scrittura "Creare un eroe", Associazione Culturale Librincircolo (Età 12-18)

18.30, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "L’amore assaje" di Francesca Maria Benvenuto, Mondadori

18.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "Ombre di Luce" di Grazia De Gennaro, Officina Milena

19.00, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "Foodsystem 5.0" di Alex Giordano, Edizioni Ambiente

19.00, Spazio Fiammetta: Presentazione libro "Zero Pensieri. 10 passi per tornare a quando il futuro era semplice" di Giuseppe Cloza, Giunti

19.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "Le seconde vite" di Roberto D’Alessandro, Inknot Edizioni

19.30, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione dei libri "La punizione" di Sara Bilotti e "Mare di pietra" di Patrizia Rinaldi, Harper Collins e Rizzoli

20.00, Sala Filangieri: Presentazione libro "Santo Sud" di Dario Sansone, Comicon Edizioni

20.00, Spazio Fiammetta: Dialogo sui libri di calcio di Ivano La Montagna e Gigi Meroni, Garrincha Edizioni

Domenica 29 settembre

10.00, Giardino di Filomena: Laboratorio "Chiacchiere, piantine e yoga", Associazione Ètimo ODV (Età dai 4 anni)

10.00, Sala Decameron: Laboratorio di lettura in musica, Associazione Il Tempo dell'Arte (Età 3-5)

10.00, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "La gerarchia del bello" di Gianpasquale Greco, Rogiosi

10.30 – 12.30, Chiostro del Platano: Letture ad alta voce, Associazione Tells Italy (Età 2-5)

10.30, Spazio Fiammetta: Presentazione libro "Il punto di vista" di Elettra Bernardo, Inknot

11.00, Sala Catasti: Dialogo e presentazione libro "Liberata" di Domenico Dara, Feltrinelli

11.00, Giardino di Filomena: Laboratorio musicale "La magia dei tamburi", Bruno Senese (Età dai 6 anni)

11.15, Sala Decameron: Laboratorio di Arteterapia "Segni", Istituto CREA (Età dai 6 anni)

11.30, Sala Filangieri: Dialogo e presentazione libro "Ogni prigione è un’isola" di Daria Bignardi, Mondadori

11.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "Migrare in casa" di Virginia Della Sala, Edizione Ambiente

12.00, Spazio Fiammetta: Presentazione del libro "Il dono di Thot" di Viviana Hutter, Marotta e Cafiero

12.00, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "Tutta la vita che resta" di Roberta Recchia, Rizzoli

12.30, Sala Decameron: Laboratorio di Arteterapia "Segni", Istituto CREA (Età dai 16 anni)

12.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "Miss Black America" di Carlo Babando, Mar dei Sargassi

12.30, Sala Filangieri: Dialogo e presentazione libro "Volevamo portare il mare a Scampia" di Riccardo Marone, Colonnese

13.00, Sala dei Catasti: Dialogo tra Giancarlo Piacci e Marco Raio, presentazione dei libri "Nostra signora dei fulmini" e "La Stagione", Salani e Bompiani

16.00, Spazio Decameron: Laboratorio di letture e creatività "La notte dei cellulari furiosi" di Giusy Crispo, Associazione Culturale La Bottega delle Parole (Età dai 6 anni)

16.00, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "Da parte di madre" di Federica De Paolis, Feltrinelli

16.30 – 18.30, Chiostro del Platano: Letture ad alta voce, Associazione Tells Italy (Età 2-5)

16.30, Spazio Boccaccio: Incontro "Scrittori e scrittrici si raccontano" con Giorgio Attanasio, Francesco De Falco, Raffaele Desiato, Salvatore Sica

16.30, Sala Filangieri: Dialogo e presentazione libro "Tutto il bello che ci aspetta" di Lorenza Gentile, Feltrinelli

17.00, Spazio Fiammetta: Presentazione dei libri "Rachid Mekhloufi. Il pallone dei sogni" di Raffaele Trito e "Bruno Neri. Il medio partigiano" di Ignazio Riccio, Garrincha Edizioni

17.30 – 19.00, Sala Decameron: Laboratorio "Parole contro la violenza", Associazione Culturale Poesie Metropolitane (Età dai 16 anni)

17.30, Spazio Boccaccio: Presentazione libro "Behind the icons. Raising the flag on Iwo Jima" di Roberta Fuorvia, Martin Eden

17.30, Sala Filangieri: Dialogo e presentazione libro "Il fuoco che ti porti dentro" di Antonio Franchini, Marsilio

18.00, Giardino di Filomena: Letture "Questa sera si recita a soggetto – EducAzioni", Associazione Culturale A Voce Alta

18.00, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione libro "Giorni di Vetro" di Nicoletta Verna, Einaudi

18.00, Spazio Fiammetta: Presentazione del libro "La letteratura gotica nella nostra collana ‘Pensiero Oscuro'", Officina Milena

18.30, Sala Filangieri: Dialogo e presentazione del libro "Mostri di Ponticelli" di Giulio Golia e Francesca Di Stefano, Piemme

18.30, Spazio Boccaccio: Presentazione del libro "Versi in un palmo di mano" di Donatella Trotta, Coppola Editore

19.00, Sala dei Catasti: Dialogo e presentazione del libro "Se potessi ti regalerei Napoli" di Ciro Pellegrino, Rizzoli, con Gennaro Marco Duello

19.00, Spazio Fiammetta: Presentazione del libro "Il gioco del riversino", Colonnese Editore

19.30, Sala Filangieri: Reading letterario "Generazione X" di Lorenzo Marone