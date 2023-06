Riciclavano i soldi ottenuti da fatture inesistenti, 12 persone arrestate nell’Avellinese L’operazione è stata svolta dalla Guardia di Finanza, che oltre agli arresti ha posto sotto sequestro denaro e beni per un valore di 10 milioni di euro.

A cura di Valerio Papadia

Dodici persone sono state arrestate nella giornata di oggi, lunedì 12 giugno, tra Solofra e Montoro, nella provincia di Avellino, durante una operazione svolta dai militari della Guardia di Finanza: i dodici soggetti sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio ed autoriciclaggio di proventi di reati fiscali, in taluni casi da loro stessi commessi. Contestualmente, i militari delle Fiamme Gialle hanno anche sequestrato denaro, beni mobili ed immobili appartenenti al sodalizio criminale per un valore complessivo di 10 milioni di euro.

Gli arresti costituiscono il primo esito di una articolata attività investigativa svolta dai finanzieri della Tenenza di Solofra, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Avellino. Le indagini hanno permesso di appurare che gli indagati, dopo aver ottenuto denaro da fatturazioni per operazioni inesistenti, reimmettevano in circolo tali somme di denaro. I soldi, poi, venivano fatti transitare su altri conti e depositi o venivano prelevati in contanti mediante continue e frequenti operazioni agli sportelli automatici, così da farli costantemente "girare" e da rendere più difficoltoso per gli inquirenti individuarli.

L'attività svolta rimarca il ruolo preminente della Procura della Repubblica di Avellino e del Corpo della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi fiscali e del mercato dei capitali, a salvaguardia delle risorse pubbliche e dell'economia legale.