Ricercato per truffa, era in vacanza a Ischia: 55enne arrestato in albergo L’uomo deve scontare quasi tre anni di prigione per associazione a delinquere, truffa, ricettazione e falsità materiale: è stato arrestato ieri sera in un hotel di Ischia.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Era ricercato, ma questo non gli ha impedito di andarsene in vacanza a Ischia: è sull'isola del Golfo di Napoli che G.B., 55enne partenopeo, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Nella serata di ieri, domenica 30 ottobre, gli agenti del commissariato di Ischia, durante un servizio di controllo del territorio sono intervenuti, su segnalazione della Centrale Operativa, in un albergo in via Vittoria Colonna, dove era stata segnalata la presenza del 55enne: su di lui pendeva un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso lunedì dalla Procura della Repubblica di Napoli.

Secondo l'ordine di carcerazione, l'uomo deve espiare una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di associazione per delinquere, truffa, ricettazione, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa dal privato, contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione: i reati contestati al 55enne sono stati commessi tra la Gran Bretagna e le province di Napoli e Caserta tra il 2003 e il 2009.

Latitante arrestato mentre preleva il Reddito di cittadinanza

Soltanto qualche giorno fa, ancora nel Napoletano, precisamente a Giugliano in Campania, i carabinieri hanno arrestato un 45enne che, condannato a 5 anni e mezzo di reclusione dal Tribunale di Firenze, si era reso irreperibile ed era latitante. Non solo: i militari dell'Arma lo hanno rintracciato in un ufficio postale della grande città alle porte di Napoli mentre prelevava il Reddito di cittadinanza, misura alla quale non avrebbe avuto diritto, trattandosi appunto di un latitante.