Ricercato in Germania per violenza sessuale, trovato a Caserta con un machete nello zaino Un 28enne nigeriano è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Caserta. Durante la sua permanenza in Europa aveva fornito varie identità.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ricercato in Germania per violenza sessuale aggravata, viene trovato a Caserta con un machete nello zaino. È finito così in manette un cittadino extracomunitario di origine nigeriana di 28 anni. Arrestato dalla Polizia di Stato di Caserta, che lo ha individuato grazie all'analisi delle banche dati. Nel suo zaino, oltre al machete, sono stati trovati anche altri strumenti da taglio.

Come è stato scoperto il ricercato

L'arresto è avvenuto in occasione dei controlli di polizia di prevenzione e amministrativa, effettuati dai poliziotti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Caserta. Gli agenti hanno accertato che l'uomo, che aveva presentato una domanda di permesso di soggiorno per protezione internazionale, aveva fornito, nel corso della sua permanenza in Europa, diverse identità, con lo scopo, verosimilmente, di eludere i controlli. L'attività investigativa ha consentito, attraverso l'analisi dei database internazionali, di collegare una delle identità ad un "ricercato" per violenza sessuale aggravata, avvenuta in Germania.

Cosa è stato trovato nello zaino del ricercato

L'uomo, inoltre, ai successivi controlli, è stato trovato in possesso di un "machete" e di altri strumenti da taglio, conservati in uno zaino che aveva con sé. Il machete, in particolare, è un coltello lungo e affilato, originario dell'Africa e dell'America Latina, può essere usato sia come attrezzo agricolo che come arma da guerra.

Quali sono le conseguenze per il ricercato

Il 28enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato e trasferito nel carcere di Santa Maria di Capua Vetere, in provincia di Caserta, a disposizione della Corte d'Appello di Napoli, per gli adempimenti relativi all'estradizione e alla consegna alle autorità tedesche.