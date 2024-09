video suggerito

Ricarica Carta Dedicata a Te Napoli, ci sono dei passaggi fondamentali e altri da evitare Sul sito del Comune di Napoli alcuni consigli per evitare domande cui l’Amministrazione non potrà dare risposta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

A partire dal mese di settembre 2024 anche a Napoli sarà disponibile la nuova carta solidale “Dedicata a te”, con ricariche di 500 euro. Obiettivo: l'acquisto di beni alimentari di prima necessità e abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico o carburanti; il Comune di Napoli avrà 32.697 carte . C'è ovviamente molta attesa tra le persone che legittimamente sono interessate ad ottenere il sostegno al reddito. Il Comune di Napoli indica alcune cose da non fare e che possono sicuramente aiutare l'utenza a non perdere tempo. La prima è quasi ovvia: «Non sarà necessario inviare e-mail di richiesta, telefonare o recarsi presso gli sportelli comunali».

Motivo? Gli elenchi dei nuclei assegnatari della carta “Dedicata a te” saranno disponibili e consultabili accedendo al sito istituzionale. Ogni comunicazione arriverà accedendo con il proprio SPID al portale dedicato su pc, smartphone ovvero tramite i Caf (centri assistenza fiscale).

Quando saranno consegnate le carte? Non appena saranno disponibili, il Comune di Napoli renderà note sul proprio sito istituzionale le modalità di ritiro delle comunicazioni di assegnazione della carta e il link di collegamento. E potranno essere ritirate presso gli sportelli postali abilitati previa prenotazione attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane.

Il Comune non conosce i motivi di eventuale esclusione dalla carta "Dedicata a te": «La competenza riservata al Comune è esclusivamente la comunicazione ai destinatari riguardante l'ammissione al beneficio. Trattandosi quindi, di procedura interamente gestita da INPS, il Comune, non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione dal beneficio», si legge in una nota. Dunque l'Amministrazione riceverà dall'Inps l’elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti del numero di carte assegnato, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, sulla base dei dati elaborati e messi a disposizione dallo stesso INPS, secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente.

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Altro elemento importante: la Carta ha una scadenza: il primo acquisto, finalizzato all’attivazione della carta dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 dicembre 2024. La quota presente sulla carta dovrà essere interamente utilizzata entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

“Dedicata a te” è destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica – e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.

Beni alimentari acquistabili con la "Carta Dedicata a Te":

Carne e Pesce:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

Tonno e carni in scatola

Pesce fresco

Prodotti Lattiero-Caseari:

Uova

Latte e suoi derivati

Prodotti DOP e IGP

Pasticceria e Panetteria:

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

Pizza e prodotti da forno surgelati

Lieviti naturali

Pasta e Cereali:

Paste alimentari

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

Oli e Grassi:

Farine di cereali

Oli d'oliva e di semi

Frutta e Verdura:

Pomodori pelati e conserve di pomodori

Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati

Semi e frutti oleosi

Frutta di qualunque tipologia

Legumi

Prodotti per l'Infanzia:

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

Dolciumi e Condimenti:

Miele naturali

Zuccheri

Cacao in polvere

Cioccolato

Aceto di vino

Bevande:

Acque minerali

Caffè, tè, camomilla