Riapre la piscina del centro sportivo a Barra dopo il sequestro: riprese tutte le attività natatorie Dissequestrata la piscina del centro polisportivo di Barra: era stata chiusa a gennaio in via provvisoria. Impianto rimesso a norma. Ripartono tutte le attività natatorie.

A cura di Pierluigi Frattasi

Riapre la piscina del centro polisportivo di Barra che era stata sequestrata in via preventiva a fine gennaio. I sigilli erano stati apposti per verifiche sull'impianto fognario. Ma tutte le problematiche sono state risolte. La piscina è stata dissequestrata in via definitiva e l'impianto sportivo, che è rimasto comunque aperto per altre attività, può riprendere a pieno anche tutte le attività della piscina. A quanto si apprende da fonti qualificate, sono stati eseguiti lavori per realizzare un nuovo super-impianto di filtraggio delle acque reflue. Risolte anche tutte le altre problematiche che erano state rilevate nel corso delle ispezioni condotte da Polizia Locale Uo IAES sezione Ambientale, Esercito Italiano – Terra dei Fuochi, Asl, Abc, Arpac ed Enel.

Dissequestrata la piscina del centro polisportivo di Barra

I controlli, è bene precisare, non aveva riguardato la qualità delle acque di balneazione, bensì solo gli sversamenti nella fogna. L'operazione era scattata nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto dei reati ambientali, in ottemperanza al patto prefettizio "Terra Dei Fuochi". Il centro polisportivo, peraltro, è impegnato in attività sociali, garantisce l'accesso a migliaia di bambini del quartiere, oltre a dare lavoro a tanti dipendenti.

Dopo rilievi e prescrizioni, l'impianto è stato messo tempestivamente a norma. Ora anche la piscina dissequestrata riprenderà tutte le attività natatorie. Sanate tutte le problematiche di carattere ambientale e ripristinate le condizioni di impatto ambientale. Già da oggi le attività hanno ripreso con ospiti internazionali. Dalla settimana prossima tutte le attività natatorie, tra le quali anche i corsi di apnea.