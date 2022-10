Riapre la storica pizzeria Brandi di Napoli che inventò la pizza Margherita Riapre la Pizzeria Brandi di Napoli: dopo i controlli dei Nas era rimasta chiusa tre giorni per un “riammodernamento dell’impianto elettrico ed idrico”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Riapre dopo tre giorni di chiusura la pizzeria Brandi di Napoli, famosa per aver inventato la Pizza Margherita nel lontano 1899. Lo ha comunicato la stessa pizzeria, annunciando che, dopo i controlli di Nas e Asl la chiusura era scattata per un "riammodernamento dell’impianto elettrico ed idrico". Tanti i messaggi da parte dei clienti più affezionati e dei tanti turisti che nel corso degli anni hanno visitato la storica Pizzeria di Chiaia, là dove oltre cent'anni fa il cuoco Raffaele Esposito inventò in onore della Regina Margherita di Savoia, nel locale che all'epoca si chiamava solo "Pizzeria di Pietro e basta così", fondata nel 1780 dal cuoco Pietro Colicchio. Successivamente, il nome è invece mutato in Pizzeria Brandi, dal cognome della moglie del cuoco Raffaele Esposito.

La riapertura dopo i controlli dei Nas

L'operazione congiunta dei carabinieri del Nas e del personale sanitario dell'Asl aveva portato alla temporanea chiusura dell'attività, anche se i titolari precisano che in questi tre giorni di chiusura sono stati "impegnati sul riammodernamento dell’impianto elettrico ed idrico", ribadendo "il nostro cordiale apprezzamento per la competenza e serietà espletata durante gli accertamenti da parte delle Autorità competenti". Con la riapertura, la pizzeria Brandi ha deciso di aprire per il ponte di Ognissanti, ovvero lunedì 31 ottobre.

La nota della pizzeria Brandi

Questo il testo completo della nota pubblicata dai titolari della pizzeria Brandi, che hanno così annunciato la loro riapertura: