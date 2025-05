Riapre la Chiesa di Regina Coeli nel centro di Napoli: messa inaugurale il 23 maggio

video suggerito

La Chiesa di Santa Maria Regina Coeli a Napoli riapre il 23 maggio dopo gli interventi di ristrutturazione e restauro, era chiusa da diversi anni. Lo comunicano le Suore della Carità, che se ne occupano dal 1810.

A cura di Vincenzo Cimmino

La Chiesa di Santa Maria Regina Coeli di Napoli riapre il 23 maggio. Lo hanno fatto sapere via social le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, che da secoli se ne prendono cura vivendo nel monastero annesso dal 1810. "Siamo liete di comunicare", si legge nel post su Facebook, "che il 23 maggio prossimo, festa liturgica della nostra fondatrice Santa Giovanna Antida Thouret, si riapre la nostra Chiesa: invitiamo tutti a celebrare con noi questo evento". Il luogo di culto, chiuso da anni a causa di problemi strutturali emersi in seguito ai noti eventi sismici, ritrova così la sua funzione sacra dopo una messa in sicurezza iniziata nel 2018.

In quell'anno, in attesa dei lavori di restauro che avrebbero dovuto interessare stucchi e affreschi, era stata rifatta la copertura della cupola ed erano state poste le reti all'interno della stessa. I lavori sono stati complicati da alcune problematiche relative al soffitto a cassettoni ligneo emerse in seguito ai tanti terremoti. Una serie di spese impreviste sostenute dalla Fondazione Opera Pia Regina Coeli, proprietaria della chiesa, che nei giorni scorsi aveva anche lanciato un appello affinché si trovassero dei finanziatori. “Mi rivolgo ai benefattori e ai mecenati di Napoli e oltre" aveva dichiarato all'Ansa Suor Wandamaria Clerici, presidente della Fondazione, "abbiamo bisogno di aiuto per portare avanti l’opera di restauro e conservazione della chiesa, del Chiostro, del Refettorio e della Farmacia”.

Il complesso monumentale è conosciuto non soltanto per la sua chiesa, il cui ingresso è prospiciente il Largo Regina Coeli, ma anche per il chiostro, il refettorio e la farmacia, raggiungibili dall'entrata laterale posta in vico San Gaudioso, oltre che per la scuola attiva dall'inizio dell'Ottocento. La Chiesa riaprirà dunque il prossimo 23 maggio e, per l'evento, sono previste due messe. La prima, alle 11, per gli alunni e i genitori della scuola, celebrata da don Pasquale Incoronato, e la seconda, alle 18, aperta a tutti e presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Beniamino De Palma. Dopo la celebrazione, fanno sapere le suore, è previsto un momento di ritrovo all'interno del chiostro.