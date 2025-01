video suggerito

Riapre il Parco Mascagna al Vomero, inaugurazione il 1° febbraio alle 12.30 Riapre dopo oltre un anno di chiusura il Parco Mascagna al Vomero. Santagada: "Alle 12.30 di sabato 1° febbraio la riapertura al pubblico"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Riapre il 1° febbraio il Parco Mascagna al Vomero: lo ha annunciato l'assessore Vincenzo Santagada. Inizialmente, l'apertura era prevista per domani, sabato 25 gennaio, ma viste le allerte meteo dei giorni scorsi, c'è stato "un leggero slittamento dei tempi originariamente previsti per l’ultimazione dei lavori", ha spiegato ancora l'assessore al Verde del comune di Napoli. Ma ora è tutto pronto: "I lavori per la riqualificazione del Parco Mascagna sono praticamente conclusi, sono in corso di esecuzione gli ultimi interventi di dettaglio, al fine di riconsegnare l’area completamente riqualificata alla fruizione pubblica", ha aggiunto ancora Santagada.

Il Parco Mascagna era chiuso ormai da oltre un anno: la chiusura era scattata l'8 settembre 2023, a causa delle condizioni di estrema insicurezza in cui versava il parco. "La chiusura del parco", aveva fatto sapere Palazzo San Giacomo, "è finalizzata alla tutela della pubblica e privata incolumità, che potrà essere ripristinata con l’esecuzione del citato intervento denominato Riqualificazione del Parco Mascagna che è in corso di attivazione". Nei giorni precedenti alla chiusura, c'erano stati anche episodi di incendi alla vegetazione, che si aggiunsero ai vandalismi di panchine e giostre, oltre a segnalazioni da parte dei cittadini di problemi legati all'ordine pubblico all'interno del parco stesso. Alla fine per Palazzo San Giacomo l'unica strada fu quella della chiusura a tempo indefinito, per rimettere a nuovo l'intera area e riconsegnarla in maniera sicura ai cittadini del Vomero, che attendevano la riapertura da oltre un anno.