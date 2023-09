Il parco Mascagna al Vomero è stato chiuso dal Comune di Napoli perché è pericoloso. Cittadini infuriati Il Comune chiude il Parco Mascagna al Vomero a tempo indefinito: “A rischio la pubblica e privata incolumità”

Palme bruciate, giostrine vandalizzate, mamme con i bimbi terrorizzate dalle scorribande delle babygang. Da mesi il Parco Mascagna al Vomero è oggetto di raid violenti, come denunciato ripetutamente da Fanpage.it. La situazione nel polmone verde vomerese è diventata insostenibile. Le segnalazioni di associazioni e famiglie sono ormai quotidiane. Per ripristinare le aree vandalizzate, il Comune di Napoli ha avviato un progetto di recupero. È stata fatta la gara a luglio e ora si aspetta l'aggiudicazione. Ma ciò nonostante, i raid vandalici non si fermano. Pochi giorni fa è stato divorato dalle fiamme un altro albero. I cittadini hanno lanciato una petizione "a sostegno e tutela del Parco Mascagna di via Ruoppolo a Napoli. Attraverso il riconoscimento del vincolo ambientale e paesaggistico possiamo proteggere il verde della nostra città ed un fondamentale luogo di aggregazione e condivisione per il quartiere".

Le condizioni di insicurezza sono palpabili, così il Comune, dopo gli ultimi episodi, ha deciso di chiudere il parco a partire da oggi, venerdì 8 settembre 2023, e a tempo indefinito, fino a quando non saranno ultimati i lavori:

La chiusura del parco – scrive il Municipio nell'ordinanza – è finalizzata alla tutela della pubblica e privata incolumità, che potrà essere ripristinata con l’esecuzione del citato intervento denominato “Riqualificazione del Parco Mascagna” che è in corso di attivazione.

Flores e Culiers (Fi): "Chiuso un altro spazio verde, nessuna certezza sui tempi per riaprire"

Sulle barricate i consiglieri della V Municipalità Francesco Flores e Antonio Culiers, dell'opposizione di centrodestra:

"Nella classifica del Sole 24 Ore Napoli è già agli ultimi posti per la qualità della vita per i bimbi per mancanza di spazi verdi. Questa è l'ennesima batosta che la città subisce con la chiusura di un altro parco. Si parla di sicurezza, ma lo scorso anno sono stati fatti dei lavori per mettere in sicurezza il Parco Mascagna. Il Parco viene chiuso perché viene considerato dal dirigente non sicuro, nonostante siano stati fatti i lavori a ottobre scorso. Lo chiudono senza alcuna certezza sui tempi dei nuovi lavori. Vigileremo sulla certezza dei tempi. Forse sarebbe stato il caso di fare qualche intervento immediato per tenere aperto il parco nell'attesa dell'avvio dei lavori. Si tratta di uno dei pochi polmoni verdi del quartiere con le giostrine. Proponiamo nel frattempo che le nuove giostrine donate da un privato vengano ubicate in altre zone del territorio".

Sono mesi, ormai, che questa situazione di degrado del Parco Mascagna prosegue. A fine luglio, come viene ricostruito nell'ordinanza, il Parco "presentava diverse criticità, ed in particolare risultava già interdetto nella sua parte terminale in prossimità del Campo di Bocce, a causa della necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria e di eseguire interventi alle alberature".

L'assessorato al Verde del Comune, per questi motivi, aveva già programmato un intervento per la riqualificazione del Parco Mascagna per la risoluzione delle criticità presenti. Il 3 febbraio scorso è stata approvati il progetto esecutivo per la “Riqualificazione del Parco Mascagna”, con la delibera di giunta 27. Il 14 giugno è stata indetta la gara che si è svolta a luglio e sono in atto i controlli sull'aggiudicatario, prima dell'assegnazione e la consegna dei lavori.

A causa delle ulteriori criticità riscontrate ad agosto, il Comune ha deciso di chiudere il parco "al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, nelle more dell’esecuzione dei lavori programma". Il provvedimento è stato comunicato ai giardinieri e ai custodi che si occupano dell'apertura e della chiusura e della vigilanza del parco.