Riapre dopo 25 anni la stazione di Baia della Cumana: il 6 novembre la prima corsa

Gli interni della stazione di Baia della Cumana

Giovedì 6 novembre aprirà i battenti la stazione di Baia della linea della Cumana che percorre la tratta tra Torregaveta e Gerolomini. Il primo treno che si fermerà nella nuova stazione partirà alle 12.01 da da Gerolomini per Torregaveta, con fermata a Baia alle ore 12:12 e partenza per Torregaveta alle ore 12:13, un minuto dopo. Soddisfazione da parte dell'Ente Autonomo Volturno, che gestisce la tratta. La vecchia fermata era stata soppressa nel 1999, con i lavori per la nuova stazione partiti nel 2003: poi, un lungo stop nel 2012 a causa di un contenzioso giudiziario, e lavori ripresi solo nel 2023 e che originariamente sarebbero dovuti terminare lo scorso anno. Oggi, a quasi 26 anni dalla chiusura, la stazione di Baia torna a splendere.

L’ingresso della stazione di Baia della Cumana

Il nuovo "tema" della stazione è prettamente archeologico: l'obiettivo è quello di "integrare l'esperienza del viaggio con quella della scoperta culturale", come riporta Officina d’Architettura, che si è occupata dei lavori in collaborazione con Tecnosistem S.p.A. che si è occupata invece della parte ingegneristica. L’edificio, sviluppato su più livelli, è caratterizzato da materiali che evocano la tradizione locale: tufo, pietra, travertino, superfici in mattoni e calcestruzzo pigmentato. "L’uso della luce gioca un ruolo fondamentale", spiegano ancora da OdA, "ampi lucernai rotondi perforano la copertura e proiettano fasci di luce naturale negli spazi sotterranei, trasformando l’ambiente interrato in un luogo luminoso e accogliente". La stazione, dunque, "non è concepita come un passaggio, ma come uno spazio da vivere, un ambiente urbano interno, capace di restituire qualità percettiva e senso di appartenenza". L'apertura al pubblico è fissata per le 12 di giovedì 6 novembre: alle 12.12 l'arrivo del primo treno, in direzione di Torregaveta.