Riaperta la pista ciclabile della Galleria Quattro Giornate, tra Fuorigrotta e Mergellina Riaperta la pista ciclabile nella galleria Quattro Giornate, dopo il provvedimento annunciato da Edoardo Cosenza, assessore alla mobilità del comune di Napoli.

A cura di Federica Grieco

È stata riaperta ieri, lunedì 15 novembre, la pista ciclabile nella galleria Quattro Giornate a Napoli. Una notizia tanto attesa dai ciclisti partenopei, che hanno esultato all'annuncio del provvedimento da parte di Edoardo Cosenza, assessore alla mobilità. «La ciclabile – annuncia in un post su Facebook Luca Simeone, presidente dell'associazione Napoli pedala, in prima linea nella richiesta di riapertura della pista – è ufficialmente aperta in entrambi i sensi di marcia».

Si tratta di un annuncio importante per tutti quei cittadini napoletani che decidono ogni giorno di spostarsi in bicicletta, sia per evitare i mezzi pubblici, molto spesso affollati e quindi ritenuti poco sicuri in questo periodo di emergenza sanitaria Covid, sia per puntare su una soluzione alternativa ai veicoli privati che sia rispettosa dell'ambiente. La pista ciclabile della galleria Quattro Giornate permette alle biciclette di potersi spostare in sicurezza tra Fuorigrotta, quartiere della zona occidentale di Napoli, e Mergellina, per raggiungere il centro cittadino.

«Grazie all'assessore Edoardo Cosenza – prosegue Luca Simeone di Napoli in bici – per l'attenzione ed impegno massimo e alla squadra comunale che, diretta dall'ing. Fusco, ha seguito i lavori». La pista ciclabile era chiusa dallo scorso giugno, suscitando la rabbia e l'indignazione dei tanti ciclisti della città, ma anche di Greenpeace Napoli, che aveva dedicato un post su Instagram alla vicenda indirizzato a Gaetano Manfredi, nuovo sindaco della città: «Aprite la ciclabile!». Ma Simeone ha anche annunciato un'altra buona notizia per gli amanti delle due ruote: «Sono ripresi i lavori del cantiere antistante la galleria, che prevede anche il prolungamento della ciclabile di via Salita della Grotta, in continuità con la ciclabile in galleria».