Riaperta al traffico la bretella stradale Vomero Soccavo Pianura Riaperta la carreggiata direzione Vomero dell'Asse di collegamento Vomero-Soccavo-Pianura chiusa per caduta pietre.

A cura di Redazione Napoli

Da oggi, sabato 28 settembre è di nuovo riaperta al traffico veicolare la carreggiata direzione Vomero dell'asse di collegamento Vomero-Soccavo-Pianura, la cosiddetta "Bretella". La chiusura era stata disposta a seguito di segnalazione di pericolo caduta pietre dai costoni privati di fianco l'asse stradale; gli uffici comunali hanno effettuato verifiche tecniche e disposto un intervento di manutenzione dei sistemi di difesa passiva dell'Asse stradale, col supporto di Napoli Servizi e di Asia Napoli che hanno anche effettuato anche la pulizia straordinaria dalla vegetazione spontanea delle aree laterali e delle aiuole spartitraffico, nel tratto interessato dalla chiusura.

L'apertura della carreggiata direzione Pianura, attualmente interdetta a partire dall'uscita di via dello Sport, sarà riaperta non appena saranno ultimate le attività di pulizia, tuttora in corso. L'assessore Edoardo Cosenza rassicura che l'intervento di pulizia sarà esteso, nelle prossime settimane, ai tratti dell'asse non interessati dalla chiusura.