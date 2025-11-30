Revocata la licenza al ristorante “Da Paolino” a Capri, meta dei vip sull’isola: scoperti abusi edilizi

Il Comune di Capri ha revocato la licenza commerciale a “Da Paolino”, ristorante noto per essere frequentato, ogni estate, da personaggi famosi di ogni genere. Il provvedimento arriva dopo i sopralluoghi delle forze dell’ordine, che avevano portato alla luce abusi edilizi.

La sala esterna del ristorante "Da Paolino" a Capri

Dagli anni Sessanta è meta, ogni estate, di vip e personaggi famosi di ogni sorta, da stelle del cinema come Michael Douglas e Tom Cruise ad atleti del calibro di Michael Jordan e Magic Johnson, passando per Elton John e la famiglia Agnelli. Stiamo parlando del ristorante "Da Paolino" a Capri, con i suoi tavoli tra gli alberi di limoni e la stanza dei dolci ormai iconici, che nelle scorse ore è stato scosso da un terremoto: come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, il Comune di Capri ha deciso di revocare la licenza commerciale al noto ristorante.

Da quanto si apprende, il provvedimento dell'amministrazione comunale di Capri, guidata dal sindaco Paolo Falco, arriva in seguito agli abusi edilizi riscontrati nell'attività commerciale. Nello scorso mese di agosto, infatti, i tecnici comunali e i militari della Guardia di Finanza hanno eseguito alcuni accertamenti nel ristorante, al termine dei quali sarebbero state riscontrate 19 irregolarità. In seguito, nel mese di settembre, il Comune ha emanato tre ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi riscontrati, da effettuare entro tre mesi dalla notifica.

Nel frattempo, però, è arrivata la decisione di revocare la licenza al ristorante. La decisione del Comune, a ogni modo, non avrà un effetto immediato sull'attività, dal momento che "Da Paolino" è attualmente chiuso per la stagione invernale e riaprirà soltanto nella primavera/estate del 2026. La famiglia proprietario del noto ristorante, ad ogni modo, come riporta ancora Il Corriere del Mezzogiorno, si riserva di intraprendere azioni a sua tutela, come il ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Campania.