video suggerito

Restyling Lungomare di Napoli, prorogato di un anno il cantiere: fino a giugno 2025 Il piano di viabilità nella zona di via Nazario Sauro, via Raffaele De Cesare e via Generale Orsini per i lavori sul Lungomare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prorogato di un anno il cantiere per rifare via Partenope e via Nazario Sauro sul Lungomare di Napoli con i marciapiedi più larghi sul lato di hotel e ristoranti. Il quartier generale dove si trovano gli uffici è stato posizionato a luglio dello scorso anno in via Raffaele De Cesare. I lavori di riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare sono partiti a gennaio con la prima fase che è dedicata a rifare le fognature. Sono stati adesso prorogati fino al 12 giugno 2025. Una volta ultimati gli interventi sui sottoservizi, si metterà mano alla ripavimentazione stradale.

I lavori si erano fermati lo scorso marzo, dopo la richiesta da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli al Comune dell'assistenza archeologica ai lavori. Il cantiere ha poi ripreso regolarmente la propria attività. La proroga è stata stabilita dall'ultima conferenza dei servizi, nella quale è stato prorogato anche il divieto di transito veicolare in via Raffaele De Cesare, nel tratto dal civico 39 alla confluenza con via Nazario Sauro, ed il doppio senso di marcia dal civico 39 fino alla confluenza con via Generale Orsini.

La decisione della Conferenza dei servizi

Nel corso della stessa seduta, la Conferenza dei Servizi, che si occupa di cantieri stradali e manifestazioni, ha approvato anche altri cantieri che interesseranno le seguenti strade:

I lavori di scavo per la posa in opera di un tronco di linea MT e per l’apertura di buche giunti, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Vigliena, Stradone Vigliena, via Marina dei Gigli, precedentemente previsti dal 20/05/2024 al 06/06/2024, sono stati posticipati e saranno eseguiti, sempre a traffico aperto, secondo la seguente programmazione:

Fino all’11/06/2024 in via Vigliena, lato corso San Giovanni, in direzione Stradone Vigliena;

dal 12 al 14/06/2024 su Stradone Vigliena in direzione via Marina dei Gigli;

dal 17 al 18/06/2024 in via Marina dei Gigli in orario notturno dalle ore 22:00 alle 05:00.

Dall’11/06/2024 al 06/09/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la posa in opera di una condotta di gas metano, da parte di 2i ReteGas Spa, in via Angelo Camillo De Meis, in via Virginia Wolf come segue:

dall’11/06/2024 al 14/08/2024 i lavori inizieranno su via De Meis nel tratto compreso tra via Censi ed il civico 667 e saranno eseguiti in orario diurno, dalle 07:00 alle 17:00, istituendo un senso unico alternato regolato da movieri. A fine giornata lavorativa il cantiere sarà smantellato lasciando la sede stradale sgombera da macchinari e attrezzature, per essere riallestito la mattina successiva;

dal 19/08/2024 al 06/09/2024 i lavori si attesteranno in via Virginia Wolf nel tratto compreso tra via De Meis ed il civico 12 e saranno eseguiti in orario diurno a traffico aperto con il solo restringimento della carreggiata.

Dal 17/06/2024 al 18/07/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo per la sostituzione di un tronco di linea MT, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Miano nel tratto compreso tra i civici 30 e 55. I lavori saranno eseguiti con cantiere di tipo mobile al fine di arrecare il minimo disagio al traffico veicolare e garantendo il doppio senso di circolazione. Successivamente verrà eseguito il ripristino del manto stradale dall’8 al 12/08/2024.