Fermi i lavori del Lungomare di Napoli, la Soprintendenza: serve un archeologo La Soprintendenza ha chiesto l’assistenza archeologica per il secondo tratto del cantiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Fermi in questi giorni i lavori nel cantiere sul Lungomare di Napoli. La seconda tranche dell'opera che interessa via Nazario Sauro è partita il 15 marzo scorso e durerà per circa 3 mesi, fino al 31 maggio prossimo, come anticipato da Fanpage.it. Il tratto interessato di via Nazario Sauro va da via Partenope fino all'incrocio con via Marino Turchi, prima della piazza. Si tratta della curva dove si trova anche la Fontana del Gigante.

Alcuni cittadini, però, hanno notato negli ultimi giorni l'assenza di operai sul cantiere e si stanno chiedendo il motivo. In realtà, non c'è stata alcuna interruzione, come confermano fonti di Palazzo San Giacomo a Fanpage.it. Per la seconda tranche del cantiere, infatti, la Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli ha chiesto al Comune l'assistenza archeologica ai lavori. Una richiesta, è bene precisare, che non è legata ad alcun ritrovamento archeologico in particolare.

"Bisogna nominare un archeologo"

Al momento la fase di riqualificazione vera e propria non è ancora iniziata e si sta lavorando alla risistemazione delle fognature nel sottosuolo. Ma l'obiettivo finale è di ripavimentare tutto il Lungomare, da piazza Vittoria al Molosiglio, con l'allargamento dei marciapiedi lato hotel e ristoranti, mentre per le auto resteranno due corsie. Confermata anche la pista ciclabile. Il cantiere della seconda tranche dei lavori è stato già installato.

Ma gli operai al momento non stanno ancora lavorando. I lavori "non sono stati interrotti – spiegano a Fanpage.it fonti del Comune di Napoli – Ma sullo scavo del secondo tratto, che non è ancora iniziato, si sta nominando l'archeologo, una scelta che deve essere condivisa dalla Soprintendenza". Ecco spiegato il motivo della temporanea sospensione delle lavorazioni. Una volta nominato l'esperto, i lavori potranno riprendere.