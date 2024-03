Nuovo Lungomare di Napoli, divieto di sosta in via Nazario Sauro per 3 mesi: cambia il piano traffico Il nuovo piano viabilità in via Nazario Sauro a partire da domani, venerdì 15 marzo 2024 e fino al 31 maggio prossimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Divieto di sosta in via Nazario Sauro per quasi tre mesi. Stop alle strisce blu da via Partenope all'incrocio con via Marino Turchi, prima della piazza. Cambia il piano traffico nell'ambito dei lavori per il restyling del Lungomare di Napoli. A partire da domani, venerdì 15 marzo 2024 e fino al 31 maggio prossimo, sarà in vigore un nuovo dispositivo di traffico, che prevede l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata in via Nazario Sauro, nel tratto compreso tra la confluenza di via Partenope e l’incrocio con via Marino Turchi, per i lavori di Riqualificazione Ciclo Pedonale del Lungomare di Napoli.

Il cantiere si sposta in via Nazario Sauro

I cantieri stanno procedendo a tranches. Al momento la fase di riqualificazione vera e propria non è ancora iniziata e si sta lavorando alla risistemazione delle fognature nel sottosuolo. L'intero progetto prevede di trasformare il volto di tutta l'area del Lungomare che va da piazza Vittoria al Molosiglio, compresa, quindi, anche via Partenope. Il nuovo cantiere interesserà la zona che va dalla sede dell'Università a via Nazario Sauro. Alla fine sarà rifatta tutta la strada fino a via Ammiraglio Ferdinando Acton.

Sospese le strisce blu per 3 mesi

I lavori si fanno di giorno, a traffico aperto, con cantiere di 200 metri alla volta. In modo da lasciare libera sempre una corsia di 3,5 metri. Un intervento che ha reso necessario sospendere la pista ciclabile fino al 29 giugno prossimo. In seguito all’avanzamento del cantiere su via Nazario Sauro si rende necessario istituire, dal 15 marzo 2024 al 31 maggio 2024, dalla confluenza con via Partenope all’intersezione con via Marino Turchi, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata. L?ordinanza prevede, quindi, il divieto di parcheggiare tutta la giornata (0-24) con rimozione forzata, con contestuale sospensione delle aree di sosta regolamentata a pagamento, ovvero le strisce blu.