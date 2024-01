Napoli, sospesa la pista ciclabile per 6 mesi: cantieri in via Partenope e via Nazario Sauro da fine gennaio Partono i lavori per rifare il Lungomare di Napoli sul lato del Castel dell’Ovo. I primi cantieri da lunedì 29 gennaio 2024 per 6 mesi. Ecco cosa cambia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono i lavori in via Partenope e via Nazario Sauro. Cantieri da lunedì 29 gennaio 2024. Sospesa per 6 mesi la pista ciclabile. Si comincia con il rifacimento dei sottoservizi, prima di passare ai lavori in superficie con l'ampliamento dei marciapiedi lato ristoranti ed hotel. Il tratto interessato è quello che va da piazza Vittoria al Molosiglio. I cantieri procederanno per 50 metri alla volta. Durante i lavori sulle carreggiate la circolazione dei veicoli non verrà interrotta, ma sarà limitata ad una sola corsia.

Il primo intervento, come detto, riguarda la realizzazione della nuova condotta fognaria. Il Comune, infatti, intende riorganizzare tutte le condotte fognarie nella zona, per sistemarle ed efficientarle. I lavori interesseranno la zona carrabile di via Partenope, fronte Facoltà Economia e Commercio, e tutta via Nazario Sauro, fino all’intersezione con via Acton.

Si procederà con cantieri mobili di dimensioni tali da garantire, in ogni fase, il passaggio dei veicoli.Durante l’esecuzione dei lavori sarà sospesa la circolazione sulla pista ciclabile per l’intero tratto, da piazza Vittoria a via Acton. Inoltre saranno sospesi gli stalli di sosta per il tempo e i tratti strettamente necessari all’esecuzione delle lavorazioni previste.Infine, i ripristini provvisori, saranno effettuati contestualmente all’avanzare del cantiere.