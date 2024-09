video suggerito

Resta chiuso in ascensore, sviene e muore: inutili i soccorsi. Dramma in Irpinia A Montella morto un uomo di 84 anni. Era rimasto chiuso nell'ascensore del palazzo dove abitava.

A cura di Pierluigi Frattasi

Resta chiuso nell'ascensore del palazzo, perde i sensi e muore. Dramma a Montella, in provincia di Avellino, oggi pomeriggio, giovedì 5 settembre 2024. Un uomo di 84 anni ha perso la vita dopo essere rimasto bloccato nell'impianto elevatore condominiale. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 15,30. Sul posto sono arrivati i vigli del fuoco che sono riusciti ad aprire con la forza le porte dell'ascensore. Ma per l'84enne, nonostante i tentativi di rianimazione con le manovre salvavita, non c'è stato nulla da fare. Purtroppo, è deceduto. Forse a seguito di un malore. Ma solo l'eventuale approfondimento clinico potrà dare maggiori dettagli sulle cause della morte.

Resta chiuso nell'ascensore del palazzo a Montella e muore

La tragedia si è consumata in un palazzo di via Rinaldo D'Aquino a Montella, comune della provincia di Avellino. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento locale che avevano ricevuto la segnalazione di una persona bloccata all'interno di un ascensore. L'uomo era rimasto chiuso nella cabina ascensore del palazzo dove risiedeva. L'intervento della squadra ha permesso di effettuare la manovra manuale per aprire le porte della cabina ascensore e di soccorrere il malcapitato.

Inutili le manovre salvavita, l'84enne è deceduto

Quando i pompieri l'hanno trovato, però, l'84enne era privo di sensi. I Vigili del Fuoco in attesa dell'intervento dei sanitari del 118 hanno praticato una disperata manovra salvavita. Purtroppo, però, l'ottantaquattrenne era deceduto. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella, il medico legale e i sanitari dell'ambulanza del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano.