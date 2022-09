Regista sudafricana perde il portafogli ad Amalfi, due ragazzi glielo riportano: “Sono angeli” Carmela Zuottolo, sindaco di San Marzano, paese di cui sono originari i due giovani: “Saranno premiati pubblicamente”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Instagram liesltommy

La regista sud-africana e americana Liesl Tommy perde il portafogli ad Amalfi, dove è in vacanza. Ma due giovani italiani in vacanza in Costiera lo trovano e glielo riportano. Lei li ringrazia: "Sono degli angeli. Amo Amalfi e l'Italia". Adesso i due ragazzi, originari di San Marzano sul Sarno, saranno pubblicamente premiati, come promesso dal sindaco del comune del Salernitano, Carmela Zuottolo. A raccontare la storia a lieto fine è la stessa Tommy, pluripremiata regista soprattutto di teatro, con tante opere portate in scena anche a Broadway, sul suo profilo Instagram: "Questi bellissimi giovani italiani – scrive a corredo della foto pubblicata – mi hanno salvato stasera! Amalfi ti amo! Italia per sempre!! Dio li benedica, la stazione di polizia di Amalfi e gli angeli buoni che si prendono cura di me ogni giorno!". Tommy ha poi anche taggato i carabinieri di Amalfi.

Il sindaco: "Premieremo i due ragazzi"

Liesl Tommy è stata la prima donna di colore ad essere nominata per il Tony Award per la migliore regia di un'opera teatrale. Nella sua lunga carriera ha diretto anche film come "Respect" e serie tv come "The Walking Dead". Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di San Marzano, Carmela Zuottolo: "Il gesto di due giovani imprenditori di San Marzano sul Sarno, i 29enni Luigi Calabrese e Francesco Pignataro è un grande esempio di senso civico da portare nelle scuole e non solo. Si tratta di due ragazzi della nostra comunità, due imprenditori giovanissimi, che anche in vacanza hanno dimostrato di avere una sensibilità fuori dal comune. D'altronde, il messaggio che hanno ricevuto dalla regista Liesl Tommy è segno che questi due ragazzi, insieme ad altri amici, hanno commosso tutti con la loro umanità. Ecco perché sto pensando di consegnare loro un encomio per quanto fatto. Hanno dato lustro alla nostra città. Mi consulterò con la mia maggioranza ed i dirigenti comunali, ma la volontà è di riceverli in Municipio per un momento che esalti il loro gesto. Un gesto tanto normale e proprio per questo davvero speciale".