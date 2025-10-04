Regione Campania, Nicola Caputo si dimette da assessore all’agricoltura

Nicola Caputo

"Ho rassegnato le mie dimissioni da Assessore regionale all’Agricoltura della Campania": così in una nota Nicola Caputo ha annunciato di aver rinunciato alla carica di assessore, a poche settimane dalle elezioni regionali che eleggeranno la nuova giunta che governerà la Campania per i prossimi cinque anni. Nominato direttamente da Vincenzo De Luca nel 2019, in precedenza era stato due volte consigliere regionale (nel 2005 e nel 2014), oltre a rivestire la carica di europarlamentare (2014-2019). Lasciato il Partito Democratico nel 2019, è quindi entrato in Italia Viva, il partito di Matteo Renzi.

Caputo, dopo aver rivendicato i traguardi raggiunti durante il suo quinquennio, ha quindi spiegato: "Ho scelto di restare in Giunta fino ad oggi per garantire continuità al lavoro svolto, per rispetto verso le imprese agricole e l’istituzione Regione che ho servito con dedizione, responsabilità", per poi aggiungere che "le scelte politiche intraprese dall’attuale maggioranza non rispecchiano più i valori che mi avevano spinto a impegnarmi. Non posso sostenere un percorso che sento sempre più lontano dai miei principi, né proseguire in assenza delle condizioni per incidere nella giusta direzione". E pertanto, chiosa nella nota, "lascio con la serenità di chi ha dato il massimo, con passione, rigore e trasparenza, e con la convinzione che la politica abbia bisogno di coerenza più che di convenienza", ringraziando infine "il Presidente Vincenzo De Luca per la fiducia accordatami, i dipendenti del settore Agricoltura per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi anni e il mio staff, che mi ha accompagnato quotidianamente con impegno, attenzione e lealtà".