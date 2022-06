Referendum 12 giugno 2022, in Campania affluenza all’11,44% alle 19: ancora poche persone ai seggi L’affluenza ai seggi per le Comunali, invece, in Campania è del 45,71%: nemmeno la metà degli aventi diritti al voto si è recata alle urne.

A cura di Valerio Papadia

Sono ancora molto poche le persone che, in Campania, oggi si sono recate ai seggi per votare al Referendum abrogativo sulla giustizia: i dati sull'affluenza alle urne aggiornati alle ore 19, infatti, indicano che, in tutta la regione, soltanto l'11,44% degli aventi diritti al voto si è espresso sull'incandidabilità dopo una condanna, tema del Referendum odierno. Quello della Campania è uno dei dati di affluenza alle urne più bassi che si registrano in Italia, al di sotto della media nazionale, che si attesta al 14,18%. Anche secondo i dati sull'affluenza resi noti alle ore 12, la Campania aveva una percentuale tra le più basse dello Stivale: a quell'ora, alle urne, si era recato solo il 4,85% delle persone.

Elezioni Comunali, i dati sull'affluenza in Campania alle ore 19

In Campania si vota per rinnovare le amministrazioni anche in 89 Comuni del territorio. In questo caso, i dati sull'affluenza alle ore 19 parlando del 45,71%, dato al di sopra della media nazionale, ma comunque più basso del dato registrato, alla stessa ora, alle scorse elezioni amministrative dello scorso autunno.

Referendum, i dati sull'affluenza alle ore 19 a Napoli

Per quanto riguarda il capoluogo campano, nella città di Napoli, i dati sull'affluenza aggiornati alle ore 19 sono ancora più impietosi rispetto a quanto registrato in tutta la Campania. Alle ore 19, infatti, a Napoli soltanto il 5,83% degli aventi diritto al voto si è recato ai seggi per esprimere la propria preferenza sul Referendum abrogativo.