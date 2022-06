Referendum 2022, in Campania affluenza al 4,85% alle ore 12: tra le più basse d’Italia la Campania risulta al quinto posto dietro (Molise 4,14%), Trentino Alto Adige (4,30%), Basilicata (4,45%) e Umbria (4,71%). Affluenza comunali è del 19,58%

A cura di Pierluigi Frattasi

Affluenza bassa in Campania per il referendum abrogativo. Alle ore 12,00 ha votato circa il 4,85% della popolazione. È tra i dati più bassi registrati in Italia, dove la Campania risulta al quinto posto dietro (Molise 4,14%), Trentino Alto Adige (4,30%), Basilicata (4,45%) e Umbria (4,71%), con 529 sezioni su 550, secondo i dati del ministero dell'Interno. Le operazioni di voto si svolgeranno solo oggi, domenica 12 giugno 2022, fino alle ore 23,00. A Napoli l'affluenza registrata è inferiore alla media regionale: solo il 2,69% alle ore 12,00, con 884 sezioni su 884. Alla precedenti elezioni Comunali 2021 l'affluenza alle ore 12:00 era del 10,18%.

Comunali in Campania, affluenza del 19,58% alle ore 12

Assieme al referendum ci sono anche 89 Comuni in Campania dove si svolgono le elezioni per la scelta del sindaco e del consiglio comunale. L'affluenza registrata alle ore 12,00 in Campania è del 19,58%, con 83 comuni su 89, secondo i dati del ministero dell'Interno. Alle precedenti elezioni era del 21,22%. In provincia di Napoli si è registrata anche una denuncia per corruzione elettorale. A Sant'Antimo i carabinieri hanno scoperto un 45enne che a casa aveva tre tessere elettorali intestate ad altre persone. Ieri, i senatori Sandro Ruotolo e Valeria Valente avevano lanciato l'allarme sul rischio brogli nel comune del Napoletano.

Ieri, a Napoli si sono regolarmente costituiti gli 884 seggi in città. Si sono concluse le operazioni di surroga dei Presidenti di seggio che hanno rinunciato alla nomina. Sono stati sostituiti, complessivamente, 85 Presidenti su 884. Nelle scorse consultazioni elettorali comunali regionali di ottobre 2021 le surroghe erano state 282. Per tutta la giornata di oggi apertura straordinaria delle municipalità per la sostituzione delle tessere elettorali. Le 10 Municipalità cittadine saranno aperte dalle 7 alle 23.