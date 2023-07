Reddito di Cittadinanza sospeso per 169mila famiglie, proteste a Napoli negli uffici Inps Proteste a Napoli dopo l’sms dell’Inps che annuncia la fine del reddito di cittadinanza. Trapanese: “Inutile venire presso le sedi dei nostri servizi sociali”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Proteste a Napoli dopo l'arrivo degli sms da parte dell'Inps che annuncia la sospensione dell'erogazione del Reddito di Cittadinanza. Ieri, 27 luglio, l'ultima rata è stata regolarmente pagata ed ora, come previsto dalla nuova legge del Governo, il contributo sarà sostituito con una nuova misura di supporto "alla formazione e al lavoro" da 350 euro mensili. Ma in tantissimi si sono recati negli uffici Inps e negli uffici delle Municipalità di Napoli per ricevere spiegazioni.

La Cgil Napoli Campania spiega in una nota: "La notizia della sospensione del Reddito di Cittadinanza ai nuclei familiari senza over 65, minori e disabili, sta generando allarme soprattutto a Napoli e in Campania, con le sedi Inps prese d'assalto e aggressioni al personale. Uno scenario che da tempo avevamo prefigurato: è questo il modello sociale che vuole creare il Governo Meloni?", conclude la nota.

Un problema che si è manifestato in ampia misura, al punto che lo stesso assessore comunale al Welfare, Luca Trapanese, ha preferito spiegare in un videomessaggio ai cittadini cosa stesse accadendo e cosa fare.

Migliaia di famiglie napoletane hanno percepito il 27 luglio l’ultima rata del reddito di cittadinanza, misura che è stata sospesa dal Governo Meloni a partire dal mese di agosto per i nuclei familiari che non comprendono disabili, minori o over 60 e sono quindi ritenute ‘occupabili’. Per questi nuclei il reddito di cittadinanza sarà sostituito a settembre con la nuova misura di supporto alla formazione e al lavoro da 350 euro mensili. Queste famiglie hanno ricevuto dall'Inps il messaggio di sospensione del sussidio. A questo proposito occorre fare chiarezza, perché in queste ore negli uffici dei nostri Servizi sociali in tutte le Municipalità centinaia di persone stanno chiedendo di essere prese in carico. Il messaggio è questo: “Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall’articolo 48 del decreto legge 20/23 in attesa eventuale presa in carico dei Servizi sociali”. Chiariamo bene questa situazione: è inutile recarsi ai Servizi sociali.

Trapanese ha poi aggiunto:

Chi ha perso il reddito di cittadinanza ed è ritenuto occupabile, cioè ha tra i 18 e i 59 anni di età, non ha persone disabili a carico e non ha minori a carico, potrà ricevere 350 euro al mese come supporto alla formazione al lavoro attraverso gli sportelli dei Centri per l’Impiego e l’Inps. Ricevono ancora il reddito di cittadinanza fino a dicembre le persone che hanno a carico dei minori, che sono ultrasessantenni e che hanno nel nucleo familiare delle persone disabili. Queste persone dal primo gennaio 2024 riceveranno un contributo non inferiore a 480 euro, sempre su segnalazione del Centro per l’Impiego attraverso una piattaforma che metterà in collegamento Centri per l’Impiego e Servizi sociali.

Lo stesso assessore al Welfare ha poi concluso: