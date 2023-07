Reddito di Cittadinanza Napoli, contributo sospeso ad agosto: ecco chi non lo riceverà L’assessore al Welfare Luca Trapanese: “Modifiche volute dal Governo Meloni. Siamo consapevoli del disagio, ma il Comune non è responsabile”

A cura di Pierluigi Frattasi

Sospeso il Reddito di Cittadinanza ad agosto per alcune categorie di beneficiari. Lo comunica l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, che in una nota spiega che "dal 31 luglio 2023 entrano in vigore le modifiche al RDC volute fortemente dal Governo Meloni riguardanti i nuclei cosidetti ‘occupabili', composti da persone di età compresa tra i 18 e 59 anni non portatori di disabilità e senza figli minori. Per tali nuclei ad agosto il contributo del reddito di cittadinanza sarà sospeso e sostituito a settembre con la nuova misura di supporto alla formazione e al lavoro da 350 euro mensili. Ciò vale per chi ha usufruito delle sette mensilità (il massimo temporale stabilito dalla riforma per l'anno 2023) e proseguirà ,con le stesse caratteristiche , per coloro che hanno iniziato a percepirlo nei mesi successivi a gennaio '23".

Chi continuerà a ricevere Rdc anche ad agosto

Altre categorie di beneficiari, invece, secondo il Comune di Napoli, non saranno coinvolte da questa sospensione:

"La scadenza di luglio – prosegue la nota di Palazzo San Giacomo – non interessa coloro che hanno nel proprio nucleo familiare un soggetto minore, disabile o ultrasessantenne. Dal 1° gennaio 2024, le famiglie con figli minori, con persone con disabilità e con persone di almeno 60 anni riceveranno il nuovo assegno di inclusione, con importi non inferiori a 480 euro mensili, sempre erogati dall'Inps. I servizi sociali continueranno la presa in carico per tutti i nuclei a loro assegnati nella piattaforma ministeriale GEPI. I nuclei assegnati ai Centri per l'impiego, non presenti nella piattaforma dei servizi sociali, potranno essere valutati dai servizi sociali per la presa in carico solo a seguito di una prima analisi effettuata dagli.operatori dei Centri per l'impiego che effettueranno il trasferimento della domanda laddove rilevino delle problematiche sociali.

Trapanese: "Consapevoli dei disagi, ma scelta non nostra"

L'assessore comunale alle Politiche Sociali, Luca Trapanese, ha dichiarato :