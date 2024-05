video suggerito

Reagisce allo scippo e blocca il ladro, ragazza picchiata in centro a Napoli Un 48enne è stato arrestato dalla Polizia nei pressi di piazza Carità: ha aggredito una ragazza per scappare dopo averle rubato il telefono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

La ragazza si era accorta di essere stata derubata e ha tentato di fermare lo scippatore che, per farla desistere, dopo averla spintonata l'ha colpita con violenza al petto. La fuga è però durata poco: mentre scappava è stato visto dai poliziotti, che lo hanno bloccato e, una volta ricostruito l'accaduto, lo hanno arrestato. In manette è finito un 48enne napoletano con precedenti di polizia: dovrà rispondere di rapina impropria e di lesioni personali aggravate, reati che si sono configurati per la reazione violenta dopo il furto.

La vittima, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 maggio, stava passeggiando nei pressi di piazza Carità, nel centro di Napoli; dalla tasca posteriore dei jeans spuntava il telefono cellulare. Il borseggiatore lo aveva notato e con una mossa rapida era riuscito a sfilarlo ed era scappato. La giovane se ne era resa conto e aveva tentato di fermarlo: l'aveva inseguito e lo aveva afferrato per il marsupio cercando di trattenerlo. L'uomo, a quel punto, era andato in escandescenze e l'aveva spintonata; lei era riuscita ugualmente a strappargli nuovamente il cellulare dalle mani e il 48enne, per liberarsi dalla presa, non si era fatto scrupolo di passare alle maniere forti e le aveva sferrato un colpo violento al petto.

Proprio in quei momenti sono arrivati i poliziotti del commissariato Montecalvario, che erano in zona per i servizi di controllo del territorio; gli agenti hanno notato la calca di persone e l'uomo che correva verso via Simoncelli e lo hanno inseguito e bloccato. Pochi istanti dopo la ragazza si è avvicinata ai poliziotti e ha raccontato quello che era appena successo; la giovane è stata successivamente accompagnata al Pronto Soccorso, dove è stata medicata e dimessa con prognosi di sette giorni.