Rapinatori in trasferta spezzano il polso a una donna e le rubano il rolex da 40mila euro: presi a Napoli La rapina messa a segno a Milano il 17 novembre. I due indagati si sono consegnati alla Polizia di Stato a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Due rapinatori napoletani in trasferta a Milano prendono di mira una donna alla guida di un'auto. L'accostano con lo scooter urtandole lo specchietto, con l'omonima tecnica. Quando l'ignara vittima sporge il braccio dal finestrino, le rubano il Rolex, un modello Daytona Chocolate da 40mila euro e le spezzano il polso nella colluttazione. Sulle loro tracce, però, si mettono subito le forze dell'ordine. I due rapinatori si sentono braccati e alla fine si consegnano alla Polizia di Stato a Napoli.

La rapina a Milano il 17 novembre

A commettere la rapina due rapinatori "trasfertisti" di 41 e 45 anni che ora sono indagati per la rapina a una donna derubata del Rolex da circa 40 mila euro lo scorso 17 novembre a Milano. I due uomini per i quali era stato emesso un fermo dalla Procura si sono consegnati la scorsa settimana alla Polizia in provincia di Napoli.

Secondo le indagini della Squadra mobile, i due pregiudicati, dopo aver individuato la loro vittima, una donna di 56 anni che stava viaggiando a bordo della sua auto, l'hanno affiancata a bordo di uno scooter. A quel punto con la "tecnica dello specchietto", l'hanno portata a sporgere fuori dal finestrino il braccio sinistro dove indossava il prezioso orologio. Con un movimento repentino gliel'hanno strappato con violenza prima di fuggire a velocità sostenuta.

Polso fratturato per la donna

La donna, a seguito della colluttazione, ha riportato una frattura del polso, giudicata guaribile in 35 giorni. Entrambi gli indagati si sono sottratti alla cattura per diversi giorni. Dopo il tentativo di esecuzione del provvedimento, non riuscito perché non in casa al momento dell'accesso da parte degli investigatori, sentitisi evidentemente braccati dalle ricerche della Polizia di Stato, i due hanno deciso di consegnarsi il 3 dicembre al commissariato San Carlo Arena di Napoli il 41enne e il 7 dicembre negli uffici della Squadra Mobile partenopea il 45enne.