Rapinatori armati alla pompa di benzina di Pontecagnano: messi in fuga dai carabinieri

Immagine di repertorio

Tentata rapina a un distributore di carburante sulla via Nazionale di Pontecagnano, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri che indagano sull'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, due rapinatori, a volto coperto e con le armi in pugno, sarebbero arrivati alla pompa di benzina nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 5 gennaio, minacciando i benzinai e intimando di consegnare l'incasso della giornata. I banditi, però, non sarebbero riusciti a portare a termine il colpo, a causa della resistenza dei lavoratori e per il successivo intervento dei militari dell'Arma.

Tentata rapina al distributore in via Nazionale

I malviventi non sarebbero quindi riusciti a fuggire con l'incasso. Ma avrebbero cercato di dileguarsi, sottraendosi alla cattura. Sulle loro tracce ci sono i carabinieri della compagnia locale, che stanno investigando su quanto avvenuto. I militari dell'Arma hanno raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso, come prevede la prassi, mentre sono al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di acquisire ulteriori elementi che potrebbero essere utili per le indagini. Si cerca di ricostruire il percorso seguito dai rapinatori e poi la via di fuga intrapresa, in modo da individuare i mezzi utilizzati e poter poi identificare i responsabili. Purtroppo, non è la prima volta che in zona accadono eventi del genere. Le forze dell'ordine pattugliano continuamente il territorio per contrastare questo tipo di reati e dissuadere i rapinatori dal commetterli.