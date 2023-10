Rapinarolex in trasferta a Vienna: arrestati 2 fratelli napoletani, colpo da 120mila euro Due fratelli napoletani sono stati arrestati per aver rapinato un uomo del suo Patek Philippe da 120mila euro vicino Vienna, in Austria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Erano ricercati dopo aver rubato a Vienna un Patek Philippe da 120mila euro ad un uomo appena uscito dal ristorante: i due sono stati arrestati la scorsa notte dalla Squadra Mobile di Napoli. Si tratta di un Antonio Paolella, 40enne che vive nel capoluogo partenopeo, e del fratello Domenico Paolella, 42enne residente a Volla, nell'hinterland partenopeo: entrambi sono stati arrestati nelle rispettive abitazioni. Su di loro pendeva un mandato di arresto europeo per rapina in concorso.

La vicenda era accaduta lo scorso agosto, in una cittadina alle porte di Vienna, in Austria. I due fratelli avevano "puntato" un uomo che, all'uscita dal ristorante, stava tornando alla sua abitazione. Pochi attimi e, dopo essersi avvicinati, gli hanno strappato con violenza dal polso l'orologio, dal valore di 120mila euro. Le autorità austriache, assieme a quelle italiane e partenopee, hanno poi chiuso il cerchio attorno ai due fratelli: nelle scorse ore era arrivata la richiesta da parte della magistratura austriaca per l'arresto con un mandato europeo, eseguito nella notte tra venerdì e sabato dalla Polizia di Stato. I due fratelli, ora in stato di arresto, dovranno rispondere ora del reato di concorso in rapina.