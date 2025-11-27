Rapina una pescheria con lo spray al peperoncino e fugge con 2mila euro: 22enne arrestato nel Casertano

È accaduto a Santa Maria Capua Vetere, dove il giovane è stato arrestato dai carabinieri. Poco prima aveva rubato anche un iPhone da un furgone per le consegne.

Mattinata movimentata quella di ieri, mercoledì 26 novembre, a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 22 anni che, nel giro di pochi minuti, ha messo a segno due colpi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Sezione Radiomobile della locale compagnia, il 22enne – di nazionalità algerina, senza fissa dimora – ha rubato un iPhone 16 Pro da un furgone per le consegne parcheggiato in strada, in corso Aldo Moro, approfittando di un momento di distrazione dell'addetto.

Poi, con il cellulare rubato ancora in tasca, il 22enne è entrato in una pescheria poco distante: qui, il giovane si è impossessato del portafogli del titolare dell'attività, contenente 2mila euro, ma ha attirato l'attenzione dell'uomo, che ha cercato di impedire la rapina. Il 22enne, però, non ha esitato a spruzzare spray al peperoncino contro il titolare, per poi darsi alla fuga.

Sul posto, allertati dalla Centrale Operativa, sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno individuato in tempi brevi il 22enne: la refurtiva è stata recuperata e riaffidata ai legittimi proprietari, mentre il giovane è stato arrestato e sarà giudicato con rito direttissimo.