Rapina sventata ad Afragola, come il Basco Verde ha disarmato il criminale nel supermercato A Fanpage.it il maresciallo della Guardia di Finanza che ha sventato la rapina ad Afragola ha raccontato quei momenti e di come, grazie all’addestramento, ha disarmato il criminale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ero in fila al supermercato per delle compere quando è entrato all'improvviso un soggetto armato, col volto coperto da un passamontagna, impuntava una pistola e la sventolava sulla faccia delle cassiere e di un'altra persona, urlando. L'unico mio obiettivo era l'arma, mi sono focalizzato su quella". La storia è quella della rapina sventata ad Afragola, a raccontarla a Fanpage.it è il maresciallo della Guardia di Finanza che è riuscito a disarmare e a mettere in fuga il criminale. Come ha fatto, lo si vede nel video registrato dalle telecamere dell'attività commerciale: un movimento veloce e improvviso, ma preciso. Merito del sangue freddo, ma anche dell'addestramento: il militare, in servizio presso il Gruppo Pronto Impiego di Napoli, è un "Basco Verde", unità speciale che tra i compiti principali ha l'antiterrorismo.

La registrazione mostra l'intera sequenza della rapina, da quando il criminale fa irruzione con la pistola spianata e minaccia tutti. La pistola si rivelerà una replica, ma è indistinguibile da una vera. Il finanziere è proprio accanto alle casse. È libero dal servizio, in borghese, sta mettendo i prodotti sul nastro. Un attimo dopo, il rapinatore è a pochi centimetri da lui, piegato verso la cassa, pistola in faccia alla dipendente. E il militare, come farebbe un cliente qualsiasi, indietreggia, si fa da parte. La sua attenzione, come ha spiegato nell'intervista, è tutta sull'arma e sulle conseguenze che potrebbero esserci se quell'uomo premesse il grilletto, se decidesse di sparare o se premesse involontariamente il grilletto perché preso alla sprovvista.

Il resto dura pochi secondi. Il rapinatore afferra il cassetto coi soldi e, mentre tira fuori le banconote, abbassa il braccio armato. La canna della pistola è ora rivolta verso il pavimento. Il maresciallo che, fino a quel momento è rimasto a distanza e si è addirittura allontanato di qualche altro passo quando il criminale gli ha ordinato di farlo, capisce che quello è il momento giusto. In una frazione di secondo gli è addosso, gli tiene il polso fermo in modo che non possa sollevarlo e mette in pratica le manovre imparate durante l'addestramento: mentre l'uomo scappa verso la porta, lui tiene bloccata la pistola con entrambe le mani e gliela strappa con una torsione, eliminando il pericolo principale. Il rapinatore è poi riuscito a dileguarsi sullo scooter guidato da un complice, nonostante il finanziere lo abbia rincorso anche fuori, a piedi; i due criminali sono attualmente ricercati.

Leggi anche Terrore nel supermercato ad Afragola, finanziere strappa la pistola al rapinatore