Terrore nel supermercato ad Afragola, finanziere strappa la pistola al rapinatore Un finanziere dei “Baschi Verdi” ha sventato una rapina ad Afragola (Napoli), bloccando il criminale e riuscendo a disarmarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il criminale aveva fatto irruzione nel supermercato e, pistola puntata in faccia alla cassiera, aveva ordinato di consegnare il denaro, sotto lo sguardo terrorizzato dei clienti. Quello che non aveva considerato era che, tra i presenti, qualcuno potesse tentare una reazione. E che, soprattutto, ci potesse essere qualcuno in grado di disarmarlo: un ispettore della Guardia di Finanza, che senza esitare si è scagliato contro lui ed è riuscito a strappargli la pistola dalle mani.

È successo in un supermercato di Afragola, in provincia di Napoli, intorno alle 20 di ieri, 20 marzo. Il militare, in forza ai "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, era libero dal servizio e si trovava nel supermercato quando ha visto arrivare il rapinatore già con la pistola in mano. L'uomo si è diretto subito verso le casse e, visibilmente agitato, ha puntato l'arma contro una delle dipendenti e ha ordinato di consegnare l'incasso giornaliero.

Il militare gli si è avventato contro, tentando di bloccarlo e al tempo stesso di impedirgli di usare la pistola, e dopo una breve colluttazione lo ha disarmato. A quel punto il criminale è riuscito a divincolarsi dalla presa e si è precipitato all'esterno dell'attività, dove un complice lo stava aspettando in sella a uno scooter di grossa cilindrata. Il finanziere si è lanciato all'inseguimento, rincorrendo a piedi i due malviventi nel traffico cittadino.

Leggi anche Finanziere salva la vita ad un uomo precipitato dal dirupo con l'auto a Bacoli

Sul posto è intervenuta ha pattuglia delle Fiamme Gialle che ha preso in custodia l'arma e, insieme alle altre forze di polizia, ha avviato le ricerche dei due criminali, coordinate dalla Procura di Napoli Nord.