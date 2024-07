video suggerito

“Scusa, che ore sono?” e strappa il cellulare dalle mani di una 12enne a San Sebastiano Ha strappato il cellulare dalle mani di una 12enne dopo averla fermata con la scusa di chiederle l’ora: ricercato, la bambina sta bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha fermato una 12enne per chiederle che ore fossero, per poi strapparle il telefono da mano e scappare. La vicenda è accaduta a San Sebastiano al Vesuvio: i carabinieri stanno ora cercando di risalire all'uomo, mentre per la ragazzina tanta paura ma nessuna grossa conseguenza fisica. Tutto è avvenuto in via Principessa Margherita di Savoia, alle pendici del Vesuvio, poco dopo le 23: la 12enne era in compagnia di due amiche sue coetanee, quando è stata avvicinata da un uomo che le ha chiesto che ore fossero.

La ragazzina, in buona fede, ha quindi preso il proprio cellulare dalla borsetta per dire all'uomo che ore fossero, ma appena l'ha tirato fuori l'uomo glielo ha strappato di mano ed è fuggito. La ragazza è rimasta per qualche istante interdetta, nonché spaventata per quanto avvenuto: poco dopo sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della giovane e l'hanno poi riaccompagnata a casa, riaffidandola ai suoi genitori. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio per risalire al ladro: si spera che qualche telecamera di videosorveglianza possa aver ripreso il tutto, aiutando così i militari dell'Arma a dare un volto all'uomo.