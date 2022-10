Rapina Rolex da 80mila euro a Milano e viene arrestato a Caserta Rapina Rolex da 80mila euro. Ma lo arrestano sulla strada del ritorno durante un controllo di routine della Polstrada nel Casertano.

Ha rapinato un Rolex da 80mila euro a Milano ma non tutto è andato come preventivato. Sulla strada del ritorno, mentre passava nel tratto Casertano dell'A1, è stato fermato per un controllo dalla Polizia Stradale, scoperto e arrestato. In manette è finito un 27enne napoletano, fermato in auto, tra gli svincoli di Capua e Santa Maria Capua Vetere, con un complice di 20 anni, che aveva un altro orologio di lusso, un Phlippe Patek, ed è stato denunciato per ricettazione.

L'operazione è stata effettuata dai poliziotti della sottosezione di Caserta Nord, che durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato una Citroen C3 con a bordo i due ragazzi napoletani, che alla vista della pattuglia hanno accelerato. Gli agenti sono comunque riusciti a fermare l'auto in una piazzola, e hanno perquisito gli occupanti; nella cintura dei pantaloni del 27enne i poliziotti della Stradale hanno trovato l'orologio di lusso, in una versione impreziosita da gemme e per questo ancora più costosa, scoprendo dopo una serie di rapidi accertamenti che era stato rapinato poche ore prima nel capoluogo lombardo dal braccio di un imprenditore.

Il giovane scippatore ‘in trasferta' è finito in carcere. Al complice 20enne i poliziotti hanno invece sequestrato l'altro orologio ritenuto provento di attività illecita, sebbene siano ancora in corso le indagini per scoprire dove è stato rapinato; per questo motivo il giovane è stato denunciato.

A Napoli è stato invece individuato lo scippatore che aveva sottratto il 9 settembre scorso in via Speranzella, cuore dei Quartieri Spagnoli, dal polso di un anziano turista britannico un orologio Rolex del valore di circa 6mila euro, dileguandosi a piedi.