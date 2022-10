Ai Quartieri Spagnoli con al polso un Rolex da 6mila euro: derubato. Scippatore preso dopo 2 mesi Scippo di Rolex in vico Speranzella ai Quartieri Spagnoli. La vittima è un turista britannico. Ma la storia ha, almeno stavolta, un lieto fine.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Ci sono voluti quasi due mesi, ma alla fine è finito in carcere: G.A., 29 anni. L'accusa: gravemente indiziato del delitto di rapina. Il 9 settembre scorso in via Speranzella, cuore dei Quartieri Spagnoli, aveva messo nel suo mirino un anziano turista britannico cui aveva tolto un orologio Rolex del valore di circa 6mila euro, dileguandosi a piedi.

La polizia, come si dice in gergo «si mette sulle tracce» del mariuolo. Acquisisce le immagini offerte dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona e individua il personaggio. Mostra delle immagini alla vittima che conferma: è stato lui. E l'uomo viene incastrato e arrestato. Il costoso orologio non era stato ancora ricettato ed è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.