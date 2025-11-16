Rapina nel parcheggio del centro commerciale, uomo accoltellato per l’automobile

Immagine di repertorio

In tre lo avrebbero bloccato nel parcheggio del centro commerciale di Afragola e gli avrebbero ordinato di consegnare la sua automobile, un Fiat Panda; al suo diniego, lo avrebbero aggredito: un colpo alla testa col calcio di una pistola, una coltellata al fianco. E poi sarebbero fuggiti con l'automobile. È quello che ha raccontato un 55enne incensurato che è stato soccorso nei pressi di "Le Porte di Napoli" alle prime ore di oggi, domenica 16 novembre.

È accaduto poco prima delle 7. L'uomo è riuscito ad allertare i carabinieri, che in pochi minuti hanno raggiunto il parcheggio. Sul posto sono arrivati i militari della Compagnia di Casoria e quelli della stazione di Afragola. Secondo il racconto del 55enne, ad entrare in azione sarebbero state tre persone a bordo di un'automobile di colore scuro, che lo avrebbero minacciato con una pistola e un coltello per portargli via la Panda; la sua reazione avrebbe portato ad una colluttazione durante la quale l'uomo sarebbe stato ferito da due dei criminali. Subito dopo i tre sarebbero scappati, portando via anche l'automobile del malcapitato.

Nel parcheggio di "Le Porte di Napoli" sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato il 55enne alla clinica Villa dei Fiori di Acerra; l'uomo non è in pericolo di vita: i medici hanno disposto il ricovero in osservazione per la ferita alla testa e per il taglio al fianco, ma hanno escluso complicazioni gravi. Le indagini sulla rapina sono affidate ai carabinieri; l'area in cui sarebbe avvenuta, nei pressi della zona spesso frequentata da coppie, non è coperta dalla videosorveglianza.