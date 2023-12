Rapina in casa a Villa Literno: imprenditore legato e picchiato, genitori presi a schiaffi Due criminali hanno assaltato la villetta di un imprenditore, nel Casertano, dove l’uomo si trovava coi genitori; hanno portato via gioielli e contanti.

A cura di Nico Falco

Raid notturno in casa di un imprenditore del settore petrolifero di Villa Literno, in provincia di Caserta: in due, a volto coperto, hanno fatto irruzione nella villetta e hanno picchiato l'uomo e i genitori, per poi scappare con denaro contante e orologi preziosi. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, le indagini sono affidate ai carabinieri di Villa Literno e della Compagnia di Casal di Principe.

Stando a quanto ricostruito al momento dai militari, i responsabili sono entrati forzando una finestra del primo piano. Probabilmente già consapevoli che all'interno ci fossero delle persone, hanno agito a volto coperto e con una pistola; due i rapinatori in casa, ma è verosimile che uno o più complici fossero appostati all'esterno. L'imprenditore, 38 anni, è stato quindi legato e colpito alla testa col calcio dell'arma; i genitori, invece, sono stati presi a schiaffi e spintonati.

Alla fine i criminali hanno portato via del denaro contante, per circa 2mila euro, e degli orologi preziosi. Una volta liberi, i tre hanno potuto lanciato l'allarme; l'imprenditore è stato visitato dai sanitari per la lesione alla testa, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Secondo il loro racconto è possibile che i rapinatori fossero di origine straniera; quasi certo, invece, che non si sia trattato di un raid casuale ma che avessero già pianificato di fare irruzione in quella casa.