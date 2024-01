Rapina in banca sventata a Giugliano: banda del buco in fuga, strada chiuse Chiusa temporaneamente via Aniello Palumbo a Giugliano (Napoli): rilievi in corso dopo un tentato colpo della banda del buco in una filiale bancaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I criminali stavano per entrare nei locali della banca, passando dal sottosuolo, ma l'intervento delle forze dell'ordine li ha messi in fuga: rapina in banca sventata a Giugliano, grosso comune del Napoletano, dove un manipolo di rapinatori aveva preso di mira una filiale di via Aniello Palumbo con la tecnica "del buco", ovvero arrivando tramite cunicoli scavati nei sottoservizi.

Secondo una prima ricostruzione i malviventi sarebbero arrivati dalla rete fognaria; da lì avrebbero praticato un altro foro verso i locali della banca, con l'intenzione di spuntare dal pavimento e prendere di sorpresa i dipendenti all'orario di chiusura, in modo da non trovare all'interno anche i clienti; la via di accesso sarebbe stata poi utilizzata anche per la fuga. Questa volta, però, la Polizia di Stato è riuscita a intervenire prima che i malviventi facessero irruzione. La circolazione veicolare in via Aniello Palumbo è stata temporaneamente bloccata per consentire alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi.

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Giugliano, che nel corso dell'intervento hanno avviato i pattugliamenti delle strade alla ricerca dei fuggitivi; verranno acquisite anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza interna della filiale bancaria, che potrebbero avere ripreso componenti della banda o complici anche nei giorni scorsi, durante le fasi preparatorie, quando con tutta probabilità sono stati effettuati anche dei sopralluoghi per studiare i locali.