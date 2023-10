Rapina in banca ad Aversa: bottino da 70mila euro, ladri in fuga Rapina in una banca di Aversa, due rapinatori in fuga con un bottino da 70mila euro. Polizia e Squadra mobile al lavoro per dare un volto e un nome alla coppia.

Un colpo studiato nei minimi dettagli quello realizzato nella filiale della Banca Popolare di Bari, in pieno centro ad Aversa: i rapinatori sono scappati dopo essersi assicurati un bottino di 70mila euro. Polizia e squadra mobile della Questura di Caserta al lavoro per cercare di dare un nome e un volto ai rapinatori: acquisite le immagini interne dell'istituto bancario, mentre fondamentali potranno essere anche le testimonianze dei presenti, tra cui quattro dipendenti della filiale, impegnati nelle ultime operazioni prima della chiusura giornaliera degli uffici.

Tutto è avvenuto attorno alle 16 di ieri, quando i due rapinatori hanno fatto irruzione nella banca aversana a mano armata: uno di loro aveva un taglierino, l'altro invece impugnava un altro oggetto che, secondo le testimonianze dei presenti, sarebbe stata una pistola. Dopo aver minacciato i quattro dipendenti presenti in quel momento, i due sono riusciti a far sì che il cassiere, spaventato, aprisse loro l'incasso: e così i due hanno arraffato 70mila euro di bottino per poi scappare all'esterno dove forse li attendeva un terzo complice su un'automobile. Il tutto è durato pochissimi minuti: solo dopo che i due sono riusciti a scappare, i dipendenti sono riusciti a dare l'allarme. Sul posto è arrivata la polizia del commissariato di Aversa e la squadra mobile della Questura di Caserta, che ha avviato i rilievi e l'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne, oltre a sentire i diversi testimoni. Non è escluso che altre immagini possano essere state riprese anche da telecamere dei negozi limitrofi, che potrebbero aver immortalato dall'esterno i momenti concitati dell'irruzione e della fuga dei due rapinatori.