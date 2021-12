Rapina al supermercato alla Vigilia di Natale, panico a Battipaglia Il bandito si è fatto consegnare il denaro dalla cassiera, poi è fuggito. Ad attenderlo in strada forse un complice.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rapina a mano armata al supermercato alla Vigilia di Natale. Panico a Battipaglia, in provincia di Salerno, oggi pomeriggio, quando poco dopo mezzogiorno, un uomo ha fatto irruzione in un discount in via Compagnoni con un'arma in pugno. Il bandito si è diretto subito verso la cassa, minacciando la cassiera e intimandole di consegnare tutto il denaro a disposizione. Il rapinatore poi si è dato velocemente alla fuga, guadagnando l'uscita del supermercato. Secondo le prime verifiche il rapinatore sarebbe riuscito a portare via circa un migliaio di euro.

Esplosi alcuni colpi di pistola

Poi, mentre era in strada avrebbe esploso anche alcuni colpi di pistola, secondo le prime ricostruzioni, mentre era ancora nei pressi del centro commerciale, probabilmente a scopo intimidatorio, per evitare che qualcuno potesse seguirlo. Al momento, però, gli investigatori non hanno ritrovato bossoli per terra, né fori di proiettile. Non è escluso quindi che possa essersi trattato di un'arma giocattolo o caricata a salve. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia. ù

Il rapinatore, poi, si sarebbe diretto verso via Monsignor Vicinanza. Qui, ad aspettarlo ci sarebbe stato un complice, che lo attendeva in un'auto utilitaria di colore scuro. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato. Secondo i primi accertamenti, il bottino sarebbe stato di circa mille euro. L'episodio ha molto scosso la comunità, anche considerando che la rapina è avvenuta nel giorno della Vigilia di Natale, quando i supermercati sono ancora pieni di clienti che fanno gli ultimi acquisti in vista del cenone e della Festività.