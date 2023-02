Rapina al bingo a Pompei, criminali armati di pistola in fuga con oltre diecimila euro Due criminali armati hanno fatto irruzione nel “Re Bingo 2” di Pompei (Napoli) domenica mattina e si sono fatti consegnare l’incasso del sabato sera.

A cura di Nico Falco

I criminali, in due, hanno fatto irruzione nella mattinata di ieri, 12 febbraio. Pistola in pugno e volto coperto, hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare l'incasso di sabato, che ancora non era stato depositato. Bottino ancora da quantificare, ma sarebbe di oltre 10mila euro. Obiettivo della rapina, il Bingo di Pompei, in provincia di Napoli; le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

I malviventi, secondo le ricostruzioni attualmente al vaglio degli investigatori, sono arrivati nell'attività al civico 129 di via Plinio intorno alle 10, quindi poco dopo l'orario di apertura. Probabilmente appostati nelle vicinanze, contavano sul fatto che l'incasso della notte non fosse stato ancora versato e hanno agito prima che i soldi venissero spostati. Il colpo è durato pochi secondi: i due, entrambi con la faccia coperta e puntando la pistola contro il personale, hanno afferrato il denaro e un attimo dopo erano già in strada e sono riusciti a dileguarsi lungo la statale.

Sul posto, in seguito alla richiesta di soccorso dei dipendenti della sala bingo, è intervenuta pochi minuti dopo la Polizia di Stato, che si è occupata dei rilievi e ha acquisito le registrazioni della videosorveglianza interna del "Re Bingo 2". Non si esclude che, oltre ai due rapinatori che hanno messo a segno l'irruzione, ci fosse almeno un terzo componente, rimasto in automobile e pronto a ripartire al ritorno dei complici; per questo motivo gli investigatori hanno verificato se nella strada adiacente ci fossero altre telecamere le cui registrazioni potrebbero contenere elementi rilevanti.