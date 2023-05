Rapina a furgone portavalori al centro commerciale “Le porte di Napoli”: rubati 7mila euro I malviventi sono entrati in azione nella mattina di oggi nel parcheggio del centro commerciale che si trova ad Afragola. Indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

immagine di repertorio

Assalto a un furgone portavalori nella provincia di Napoli: la rapina è andata in scena nella mattinata di oggi, lunedì 22 maggio, all'esterno del centro commerciale "Le porte di Napoli" di Afragola. Due sconosciuti, armi in pugno, sono entrati in azione nel parcheggio del centro commerciale e hanno minacciato i dipendenti del portavalori, che erano impegnati nel prelievo dell'incasso di uno dei negozi che sorgono all'interno della galleria.

I ladri in fuga a piedi: indagano i carabinieri

Sotto la minaccia delle armi, i dipendenti si sono visti costretti a consegnare ai malviventi il denaro appena prelevato: circa 7mila euro in contanti, con i quali i due banditi si sono dati alla fuga, allontanandosi a piedi dal centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Casoria e quelli della stazione di Casoria, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della rapina e per individuare i responsabili. Fortunatamente, i malviventi non hanno usato le armi né hanno mosso violenza nei confronti dei due dipendenti: non si registrano feriti.