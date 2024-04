video suggerito

Ramadan, a Napoli spunta anche la maglia di Maradona: “Gesto di grande rispetto reciproco” Tra i fedeli impegnati nel Ramadan, spunta anche una maglietta del Napoli di Maradona: “Gesto spontaneo di grande sensibilità e di rispetto reciproco” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Uno dei fedeli in piazza Plebiscito a Napoli durante il Ramadan / Foto Fanpage.it

Tra i tantissimi fedeli che hanno celebrato il Ramadan a Napoli in piazza del Plebiscito, uno in particolare ha catturato l'attenzione dei più: l'uomo, appartenente alla comunità pakistana partenopea, ha sfoggiato infatti una felpa azzurra del Napoli con il numero 10 ed il nome di Maradona. Una scelta casuale ma che "è un indice di grande sensibilità e di rispetto reciproco", come spiegato dagli Imam di Napoli all'Ansa, che hanno accolto "con grande gioia, anche se non siamo stati noi a chiederlo". Non si è trattato dell'unica celebrazione del Ramadan a Napoli: piazza Garibaldi e piazza del Mercato sono le altre due grandi piazze dove si sono tenute le celebrazioni delle comunità islamiche napoletane.

Inevitabilmente, la comunità islamica ha poi ricordato anche l'eccidio di Gaza: "Non sono abbastanza 15.000 bambini morti, più di 35.000 innocenti uccisi e più di 80.000 feriti?", ha spiegato l'imam Amam Abdhallah alle telecamere di Fanpage.it, "Non è arrivato il momento di fermare questa cascata di sangue?". Alla cerimonia ha partecipato in rappresentanza del comune di Napoli l'assessore Chiara Marciani, che ha spiegato:

Questo è un momento di festa per loro, ma è un buon momento anche per ricordare che può esserci una convivenza felice – ha sottolineato – che è possibile fare rete e lavorare per la pace e il benessere della nostra città.

Presente anche il prefetto partenopeo Michele Di Bari, che si è detto "contento di aver ricevuto questo invito. Questa è una comunità molto importante in città, non possiamo non porci il problema di dialogare e di stabilire una serena convivenza, nel rispetto reciproco e nel rispetto della nostra Costituzione".