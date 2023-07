“Raid di moto e scooter a via dei Tribunali”, i negozianti si ribellano: lettera al Prefetto I consiglieri della IV Municipalità chiedono incontro al Prefetto e al sindaco: “Subito un’area pedonale in via dei Tribunali”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Non si fermano i raid di moto di grossa cilindrata e scooter in via dei Tribunali a Napoli. A quattro mesi dalla serrata dei negozianti, nulla è cambiato. Le moto non omologate sfrecciano tra turisti, mentre ladri in scooter sono pronti a scippare borse, collane, orologi e cellulari. A tutto questo si aggiunge che le forze dell'ordine e la polizia municipale sono in numero esiguo. Servono più controlli". A lanciare l'appello è Michele Tortora, presidente della commissione sicurezza e legalità della IV Municipalità, che abbraccia anche i quartieri di San Lorenzo e Vicaria, oltre a Poggioreale e alla Zona Industriale.

Lettera a sindaco e prefetto

I consiglieri locali hanno chiesto un incontro in prefettura con il sindaco e i comitati dei cittadini per risolvere il grave problema di vivibilità nella zona dei Decumani. "Purtroppo – scrive Tortora – sono passati 4 mesi, da quando in consiglio municipale è stato approvato un atto di indirizzo politico, votato da tutti i consiglieri, riguardante la trasformazione in area pedonale del lato inferiore di via dei Tribunali. Già nei mesi scorsi, assieme ai consiglieri di IV Municipalità Eliana Troise, Assunta Natale e Umberto Toscano, eravamo scesi in campo per affiancare i commercianti nella loro protesta contro questa situazione di abbandono.

La richiesta: "Subito un'area pedonale"

Alla serrata dei commercianti, però, non c'è stato alcun seguito da parte delle istituzioni. "Ad oggi – conclude Tortora – che siamo nel pieno dell'estate, con la città piena di turisti, non è arrivata nessuna notizia in merito. Intanto le moto non omologate continuano a sfrecciare tra la gente, seminando il panico tra turisti e cittadini".